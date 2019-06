Stupro Neymar | la polizia | “l’attaccante ha risposto a tutte le domande”

Stupro Neymar - il brasiliano depone a San Paolo : ingenti misure di sicurezza : misure di sicurezza eccezionali intorno al commissariato di polizia di San Paolo dove Neymar si presenterà per fornire la propria versione dei fatti sulla denuncia di Stupro ai suoi danni da Najila Trinidade. Neymar dovrebbe presentarsi attorno alle 16 locali (le 21 italiane) per l’ultimo atto dell’indagine. Sarà poi la Procura a stabilire se esistono elementi per imputare Neymar. I media brasiliani hanno stilato la lista dei ...

Denunciata per calunnia la modella che accusa Neymar di Stupro : La polizia di San Paolo denuncia Najila Trindade, la donna che ha accusato Neymar di averla stuprata. La donna, secondo Marca, è accusata di calunnia. Il commissario Josè Fernando Bessa, infatti, ha ritenuto infamanti le accuse fatte dalla modella nel corso di un’intervista al canale televisivo SBT. In quella sede, Trindade, nel ribadire le accuse contro l’attaccante brasiliano del Psg, ha accusato la polizia civile di ...

Stupro Neymar - l’accusatrice finisce nei guai : dichiarazione shock - la polizia la denuncia per calunnia : La donna che ha accusato Neymar di Stupro finisce nei guai: la modella denunciata per calunnia dalla polizia di San Paolo Najila Trindade, la donna che ha accusato Neymar di Stupro, è finita nei guai con la polizia. La modella è stata interrogata in merito al presunto furto del tablet contenente prove compromettenti contro Neymar, ma a tal proposito, dalla stampa (Conexao Reporter) le è stato fatto notare che le impronte digitali rinvenute ...

Neymar accusato di Stupro - il legale della presunta vittima si dimette : “mi accusa di aver rubato prove compromettenti” : Danilo Garcia Andrade, avvocato della presunta vittima dello stupro di Neymar, ha rimesso il suo mandato a causa delle accuse della donna nei suoi confronti Il caso relativo allo stupro che Neymar avrebbe perpetrato ai danni di una modella brasiliana, tale Najila Trindade, si tinge di giallo. Il legale della presunta vittima, Danilo Garcia de Andrare, ha deicso di rimettere il mandato, come già accaduto in passato ai colleghi Josè Edgard ...

Neymar - la modella che lo accusa denuncia : “Mi hanno rubato il tablet con il video dello Stupro”. Poi sviene davanti al giudice : Si infittisce giorno dopo giorno la vicenda legata al presunto stupro da parte di Neymar. Najila Trindad, l’accusatrice del calciatore brasiliano del Psg, ha rivelato infatti che il tablet contenente un video chiave con le immagini che potrebbero provare l’aggressione subita le è stato rubato dal suo appartamento nella giornata di lunedì, pochi giorni dopo l’interrogatorio a cui si è sottoposta, a San Paolo, per fornire ulteriori dettagli alle ...

Accusa di Stupro - dai medici assist a Neymar : "Nessun segno di violenza" : Arrivano buone notizie per Neymar dopo l' Accusa di stupro e l' infortunio alla caviglia che gli impedirà di giocare la Coppa America. Secondo il sito Uol, l' esame medico-legale a cui si è sottoposta Najila Trinidade, la brasiliana che aveva denunciato la stella del Psg per violenza sessuale, non a

Stupro Neymar - la modella Najila Trindad : “il video è stato rubato” - poi si sente male e viene trasportata in ospedale : Stupro Neymar – Non è un buon momento per l’attaccante Neymar, il brasiliano deve fare i conti con qualche problema di troppo fuori dal campo. Le accuse della 26enne modella Najila Trindad sono pesantissime, Stupro in una stanza d’albergo, nelle ultime ore la ragazza è stata ascoltata dagli investigatori a San Paolo, la polizia ha approfondito la questione riguardante l’accusa di Stupro piuttosto che quella di ...

Neymar accusato di Stupro - l’esame medico-legale sconfessa la donna : nessuna lesione nell’area genitale : L’esame medico-legale effettuato dall’accusatrice di Neymar non ha evidenziato lesioni nell’area genitale, al contrario di quanto emerso da quello svolto sei giorni dopo il presunto stupro E’ arrivata una notizia positiva per Neymar Jr nel caso che lo vede coinvolto per stupro in Brasile, l’esame medico-legale a cui è stata sottoposta la donna che lo accusa non ha evidenziato lesioni nell’area ...

Caso Neymar – Il brasiliano interrogato dagli inquirenti dopo le accuse di Stupro : Neymar accusato di stupro: il brasiliano interrogato dalle autorità in Brasile Il brasiliano Neymar nella tarda serata di ieri si è recato nel commissariato nella zona Nord di Rio de Janeiro, in sedia a rotelle dopo l’infortunio con la Nazionale, per essere interrogato dagli inquirenti in merito alla vicenda che lo vede coinvolto dopo la denuncia per stupro presentata venerdì della scorsa settimana a San Paolo da una 26enne ...