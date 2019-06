Strage di Christchurch | Tarrant si dichiara innocente

Strage razzista di Christchurch - l’imputato si dichiara “non colpevole” : Brenton Harrison Tarrant, il 28enne accusato di essere l’autore delle stragi di Christchurchin Nuova Zelanda, si è dichiarato non colpevole. Gli attacchi, compiuti contro musulmani il 15 marzo scorso, provocarono 51 morti e decine di feriti. Il primo alle 13,40 nella moschea di Al Noor, il secondo alle 13,51 nel centro islamico di Linwood. Uno dei ...

L’adolescente australiano che aveva tirato un uovo in testa a un senatore di estrema destra ha donato 62mila euro ai sopravvissuti della Strage di Christchurch : Will Connolly, il 17enne australiano che il 16 marzo aveva lanciato un uovo in testa a un allora senatore del Queensland che aveva detto che la strage di Christchurch fosse colpa degli immigrati in Nuova Zelanda e in Australia, ha dato

Annunciato un film sulla Strage di Christchurch. Per la comunità musulmana "è troppo presto" : “Hello, Brother”, “Ciao, fratello”. È questo il titolo del film sulla strage della moschea di Christchurch, che sarà girato dal regista egiziano Moez Masoud.A due mesi esatti dall’attentato in Nuova Zelanda, in cui rimasero uccise 51 persone, Variety anticipa il titolo della pellicola in corso di produzione. Sarà una citazione del “Ciao, fratello”, pronunciato la mattina del 15 ...

L'attentatore della sinagoga si è ispirato alla Strage di Christchurch : Ora il mondo fa i conti con l'ennesimo attacco a fedeli innocenti. Il presidente americano, Donald Trump , lo ha definito 'un crimine d'odio'. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu , lo ha ...

Christchurch - principe William omaggia sopravvissuti della Strage

Gli attacchi in Sri Lanka sono stati una rappresaglia per la Strage di Christchurch : L'attacco in Sri Lanka è stato una "rappresaglia per l'attacco contro i musulmani a Christchurch". Questo elemento emerge dalle indagini preliminari. Lo ha annunciato il ministro della Difesa del Paese, Ruwan Wijewardene in Parlamento.Gli attacchi kamikaze, sferzati nel giorno di Pasqua in chiese e hotel della capitale dello Sri Lanka, hanno portato alla morte di 321 persone. Nella città della Nuova Zelanda, invece, furono uccise ...