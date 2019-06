Sonia Bruganelli e gli auguri al marito Bonolis | «Un uomo che non ha paura di una donna

Sonia Bruganelli - parole da brividi su Paolo Bonolis : "Grande uomo in un mondo di maschere" : Un post da brividi, quello vergato su Instagram da Sonia Bruganelli e dedicato a suo marito, Paolo Bonolis. parole di stima e affetto. parole pesantissimi per il compleanno del conduttore Mediaset, che oggi - venerdì 14 giugno - compie 58 anni. "Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere.

Sonia Bruganelli e Taylor Mega - shopping insieme da Chanel : pioggia di critiche per il lusso sfrenato : Sonia Bruganelli e Taylor Mega insieme in un pomeriggio di shopping sfrenato nella boutique Chanel di Milano. Una coppia inedita quella formata dalla signora Bonolis e la showgirl 25enne fino allo...

Sonia Bruganelli - le dichiarazioni della moglie di Bonolis : 'Paolo lavora meno di me' : Sta per giungere al termine l'ottava stagione dello storico programma 'Ciao Darwin' che vede al timone Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti, con il quale ha formato una delle coppie più amate e apprezzate del mondo della televisione. In queste settimane si sono create delle discussioni dopo l'incidente verificatosi in una delle puntate che ha finito per mettere a repentaglio la vita di uno dei concorrenti durante la prova del ...

Ciao Darwin - Sonia Bruganelli stronca Paolo Bonolis : "Troppo maschilista" : "Ciao Darwin è un programma maschilista: vorrei che nel programma fosse dato lo stesso spazio degli uomini alle donne. Ma se metto troppi uomini, poi non lo conduce lui… (Paolo Bonolis, ndr)”. Così parla Tpi Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che con la sua azienda Sdl Tv produce proprio l

Paolo Bonolis lavora meno di Sonia Bruganelli! : La tanto contestata Sonia Bruganelli rivela di lavorare molto di più del marito Paolo Bonolis e annuncia di voler cambiare alcune cose in Ciao Darwin che è troppo maschilista. : “Paolo lavora meno di me, perché io organizzo tutte le sue trasmissioni. In pratica, lui arriva quando ci sono le prove e poi in occasione della puntata – ha spiegato in una intervista a Tpi news, chiarendo il suo punto di vista sul riscontro di pubblico per uno ...

Lutto per Paolo Bonolis : il commovente messaggio di Sonia Bruganelli su Instagram : Sonia Bruganelli commuove con un messaggio pubblicato su Instagram in cui esprime tutto il suo amore per Paolo Bonolis. Il conduttore televisivo ha subito un grave Lutto, annunciando la decisione di annullare tutti i suoi impegni. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato dell’Ansa, in cui Bonolis ha reso nota l’improvvisa perdita senza però specificare cosa sia accaduto. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un ...

Ciao Darwin torna in tv - Sonia Bruganelli : 'Lo spettacolo deve andare avanti' : riparte dopo una settimana di pausa. La trasmissione di torna stasera su Canale 5, nonostante le polemiche per il concorrente gravemente infortunato durante la sfida dei rulli. Esulta sui social , che ...

