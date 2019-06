Solo il 4% delle aziende offre posti di lavoro alle persone disabili

‘Ndrangheta - non Solo Gioia Tauro : i porti d’Europa per la droga delle cosche. Blitz del Ros con 30 arresti : La parola d’ordine era diversificare. Il traffico di droga viene gestito dalla ‘Ndrangheta con la stessa mentalità di un’azienda che deve ottimizzare i profitti e ridurre il più possibile i rischi. Ecco perché l’inchiesta “Edera”, che stamattina ha portato all’arresto di 30 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, ha dimostrato ancora una volta come il porto di Gioia Tauro non è l’unico ...

Superchampions - la Lega di A boccia la riforma delle coppe europee : Solo la Juventus vota a favore : La Lega Serie A boccia la riforma delle coppe europee proposta dall’Uefa, allineandosi così agli altri principali campionati continentali. La delibera che esprime la posizione critica della massima serie italiana è stata approvata a larga maggioranza, con il solo voto contrario del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e quattro astenuti (Roma, Fiorentina, Milan e Inter). Furto al negozio Scarpamondo, il ladro indossa la maglia ...

Salario minimo - non Solo rider : ecco i "nuovi schiavi" delle coop : Cristina Verdi Sarebbero almeno 350mila i dipendenti delle cooperative sociali che prestano servizio nei settori sanitario o assistenziale per meno di 6 euro netti l'ora, a fronte di commesse milionarie da parte degli enti locali Quella del Salario minimo sarà una delle questioni al centro del vertice di oggi a Palazzo Chigi. A pretenderlo non ci sono solo i rider ma anche gli oltre 350mila dipendenti delle cooperative sociali che in ...

Mondiali di calcio femminile 2019 – Verso l’esordio delle azzurre - Danile Sabatino dà la carica : “non siamo qui Solo per partecipare” “ : La carica di Daniela Sabatino alla vigilia dell’esordio della Nazionale italiana di calcio ai Mondiali femminili 2019 Allenamento a porte aperte questa mattina allo stadio ‘Christophe Laurent’ di Valenciennes per la nazionale femminile, un’ora e mezzo di lavoro sul campo per preparare l’esordio nel mondiale con l’Australia. Circa duecento spettatori hanno seguito il secondo allenamento in terra francese ...

"Solo una delle Bestie di Satana è degna del mio perdono" : Maria Sorbi La setta ha ucciso sua figlia, ma lui per Elisabetta Ballarin ha chiesto la grazia: «Se fossi il padre degli assassini non mi darei pace» Silvio Pezzotta è un gigante. Fiero, coraggioso. Usa le sue mani grandi per gesticolare con garbo mentre parla di cose altrettanto grandi. Ma quando racconta di sua figlia Mariangela - vittima nel 2004 dell'atroce follia delle Bestie di Satana - tiene gli occhi bassi, quasi socchiusi, ...

Toninelli contro Salvini : 'Stufo delle sue stupidaggini - cerca Solo di far cadere governo' : Dopo l'incidente verificatosi a Venezia tra una nave da crociera e un battello turistico, Salvini aveva accusato i 5Stelle di aver detto no a una proposta della Lega per risolvere il problema delle Grandi Navi. Ora però arriva la risposta del Ministro Toninelli che si dice molto infastidito dalle parole del Ministro dell'Interno, dato che non ci sarebbe stato alcun progetto ufficiale presentato al Mit, e anche che l'unica proposta avanzata dalla ...

Il presidente delle Filippine Duterte : "Ero gay ma poi mi sono curato da Solo" : “Ero gay ma poi mi sono curato da solo”. Con queste parole Rodrigo Duterte, il controverso presidente delle Filippine, ha fatto nuovamente parlare di sé a proposito di temi riguardanti l’omosessualità.Durante il discorso alla comunità filippina di Tokyo, Duterte ha accusato il suo avversario politico, il senatore Antonio Trillanes IV, di essere gay, rafforzando così la sua tesi, ovvero che ...

Rafa Nadal e il ‘maschilismo social’ : su Instagram segue Solo due donne - una delle quali è una famosa tennista : Rafa Nadal segue solo 58 persone su Instagram, due delle quali sono donne e solo una è una tennista molto famosa Rafa Nadal non è propriamente un tipo ‘social’. Il tennista spagnolo, nonostante vanti 6.7 milioni di follower su Instagram, usa i suoi profili social unicamente per informare i fan su eventi, sportivi e non, ai quali prenderà parte. Sono molto rari i riferimenti alla sua vita privata che non riguardino allenamenti o ...

Ecommerce questo sconosciuto : Solo il 10% delle aziende italiane vende online : (Foto: Ansa) Ecommerce tricolore tra luci e ombre. La situazione delle vendite online nazionali, tratteggiata durante la quattordicesima edizione del Netcomm forum a Milano, mostra un quadro generale a più sfaccettature. I numeri Iniziamo dai dati – questi positivi – diffusi proprio durante l’evento dall’Osservatorio Ecommerce B2C-Consorzio Netcomm/School of management del Politecnico di Milano. Nel 2019 gli acquisti online degli ...

Parlamento Ue - M5s è il più “ribelle” : Solo il 54% delle volte ha votato come il suo gruppo. Pd il più fedele : I 5 Stelle sono i più “ribelli” degli italiani al Parlamento europeo: hanno votato nel 99% dei casi rimanendo fedeli al partito nazionale ma solo il 54% delle volte hanno espresso una posizione comune con il gruppo di appartenenza in aula (Efdd in questa legislatura). Lo evidenzia il report di Openpolis, che evidenzia anche presenze, assenze e influenza di europarlamentari nel corso dell’ultima legislatura. ...

Addio alle modelle Lolita. Sfileranno Solo a 18 anni : Naomi Campbell aveva appena 13 anni, quando iniziò a posare dinanzi ai fotografi. E la figlia di Cindy Crawford, Kaia Gerber, già star delle passerelle, ancora oggi ne ha soltanto 17. Arriverà alla maggiore età il prossimo 3 settembre, in tempo per rientrare entro i limiti che da ieri ha deciso di imporre uno dei giganti della moda a livello mondia...

Rage 2 convince Solo a metà nei voti delle recensioni della critica internazionale? : Dopo un primo capitolo con alti e bassi evidentissimi e delle vendite di certo non stupefacenti in pochi si sarebbero aspettati di trovarsi di fronte a Rage 2 ma come tutti sappiamo è successo eccome e il gioco sta già passando sotto l'attenta lente d'ingrandimento della critica di settore.Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto non perdetevi la nostra recensione di Rage 2 prima di dare un'occhiata alle valutazioni della stampa ...

Oggi non è Solo la festa della Mamma - ma anche la giornata mondiale delle matematiche : “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza” affermava Rita Levi Montalcini, e come non poter concordare con lei? In fondo è solo affidandoci a noi stesse e alle nostre capacità che giorno dopo giorno, ci mettiamo alla prova sfidando limiti e pregiudizi. Siamo mamme, figlie, amiche, amanti, siamo donne di scienza, siamo matematiche. Oggi, 12 Maggio 2019, noi donne festeggiamo la ...

Papa : “L’abuso delle suore è un problema serio - non Solo quello sessuale ma anche di potere. Il servizio sì - la servitù no” : “L’abuso delle religiose è un problema serio. E non solo l’abuso sessuale, anche l’abuso di potere, l’abuso di coscienza. Dobbiamo lottare contro questo”. Papa Francesco è tornato sulla questione delle violenze nei confronti della componente ecclesiastica femminile e lo ha fatto in occasione dell’udienza plenaria dell’Unione internazionale delle superiore generali. Tre mesi fa aveva rotto il tabù, ammettendo ...