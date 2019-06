Sky Sport Mondiale Under 20 diretta Finali - Palinsesto e Telecronisti

digital-news

(Di venerdì 14 giugno 2019) Battute conclusive in Polonia delU-20 maschile, che sta per mettere in scena le due, quella per il 3°/4° posto e quella per il titolo.Sfumata la finale per il trofeo, dopo la semifinale persa 1-0 contro l’Ucraina, l’Italia tornerà in campo, venerdì 14 giugno, per giocare la finale per il 3° e 4° posto. Di fronte, l’Ecuador, già battuto dai...

SkyTG24 : Calcio, Allegri conferma: l'anno prossimo non allenerò, mi ricaricherò - SkySportF1 : ?? Rivediamo il momento ?? in cui #Vettel rientra in pista ?? e @LewisHamilton alza il piede ?… - SkySport : ?? #Calciomercato #Milan ? È fatta per #Krunic ? Gol, assist e non solo #SkyCalciomercato #SkySport -