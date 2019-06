Sky | Children of the Light per gli sviluppatori è come un film Pixar

eurogamer

(Di venerdì 14 giugno 2019) Recentemente Thatgamecompany ha pubblicato un trailer del suo nuovo titolo in arrivo a luglio su iOS, Sky:of the.In un'intervista con Polygon,riporta Videogamer, il co-fondatore dello studio, Jenova Chen ha dichiarato: "Sto cercando di creare qualcosaundella. Qualcosa per la famiglia per giocare insieme. I telefoni cellulari hanno due miliardi di giocatori, ma ci sono solo 200 milioni di console. Ciò significa che 9 persone su 10 non hanno usato una console."L'ultimo gioco dello sviluppatore è stato Journey, pubblicato sette anni fa, ed è uno dei giochi più acclamati dalla critica di sempre. Chen ha anche chiarito che il team di thatgamecompany non si aspetta che il gioco faccia altrettanto beneJourney. Alla domanda suverrà misurato il successo per Sky, Chen ha detto: "Penso che sarà misurato dal numero di persone che giocherà a questo ...

