Sempre dalla tua parte! Simona Ventura su Instagram si schiera con Morgan (Di venerdì 14 giugno 2019) Simona Ventura e Morgan si stimano moltissimo come professionisti ma hanno, prima di ogni altra cosa, un legame molto profondo dal punto di vista umano.Probabilmente a fare da collante, tra due personalità così forti della nostra televisione, sono proprio le similitudini caratteriali che si riconoscono tra i due. Determinazione, eccentricità, sincerità a tutti i costi e capacità di tenere telespettatori e fan attaccati allo schermo: Simona Ventura e Morgan sanno di essere due personaggi da palcoscenico e due persone talvolta scomode nella vita reale.



È probabile quindi che poche persone riescano a capire Morgan in questo momento della sua vita bene quanto la conduttrice di The Voice of Italy. Come è ormai noto, il cantante ha ricevuto lo sfratto esecutivo, dalla casa in cui abita, a causa di debiti accumulati nel corso degli anni, una parte dei quali nati dal mancato pagamento degli alimenti di Anna Lou, la figlia nata dalla tempestosa relazione con Asia Argento.Per fargli sentire la sua vicinanza in queste ore Simona Ventura ha pubblicato una foto con Morgan su Instagram. La didascalia recita:"Sempre dalla tua parte! Ti penso e ti vogliamo bene!"

Come sempre accade in questi casi, ognuno fornisce una propria versione dei fatti, e Morgan ha raccontato di aver tentato in ogni modo di scendere a patti coi legali dell’ex moglie, che non hanno voluto ascoltare ragioni. Proprio l’enorme pressione psicologica – nata dal dover abbandonare la casa in cui ha vissuto negli ultimi anni – ha causato, all’ex Bluvertigo, un malore che ha costretto le autorità giudiziarie a rinviare lo sfratto fino a un momento in cui le condizioni del cantante si presentino meno critiche.



È chiaro più che mai che il signor Castoldi abbia dovuto rinunciare alla sua maschera, quella di artista sregolato, geniale e folle che ha saputo incantare generazioni di amanti del rock e della versione migliore del pop contemporaneo. Per l’artista purtroppo è giunto il momento di scendere a patti con la realtà, di far fronte ai propri doveri e accettare le proprie mancanze passate, tentando di non ripetere in futuro gli stessi errori.



In questo momento l’amicizia di Simona Ventura, e quella di tutti coloro che hanno conosciuto e amato Marco Castoldi è più preziosa di quanto sia mai stata: probabilmente impedirà al giudice di The Voice di rimanere per l’ennesima volta vittima di se stesso. Intanto i fan del cantautore si sono mobilitati: su Instagram si pensa a una “colletta da un Euro” (si può leggere un commento in merito sotto alla fotografia pubblicata da Simona Ventura), mentre su change.org si punta al concreto: la raccolta di denaro è già partita.