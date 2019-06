Si fingevano malati di talassemia per avere la pensione!

(Di venerdì 14 giugno 2019) Si sono fintidicon tanto di falsi certificati medici allo scopo di percepire una pensione: per questo 54 persone sono indagate a Palermo con l'accusa di truffa ai danni dell'INPS nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza denominata Sanguisuga. Durante le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica del capoluogo siciliano, gli uomini delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo hanno eseguito un provvedimento di sequestro "per equivalente" per oltre 1 milione di euro emesso dal gip nei confronti di 39 persone.