Sesta tappa Giro del Delfinato 2019 | percorso | altimetria e favoriti

Giro d’Italia – Valerio Conti scalza Primoz Roglic e si prende la maglia rosa - la classifica dopo la Sesta tappa : Il corridore dell’Androni scalza Primoz Roglic in testa alla classifica generale, precedendo il connazionale Carboni Fausto Masnada vince la sesta tappa del Giro d’Italia, da Cassino a San Giovanni Rotondo (238 km). Il bergamasco dell’Androni Giocattoli-Sidermec si impone con 5 secondi di vantaggio sul compagno di fuga, Valerio Conti (UAE Emirates) che conquista la maglia rosa di leader della classifica generale dove ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - Sesta tappa : tutto stravolto! Conti Maglia Rosa - favoriti oltre i 5 minuti! : Valerio Conti è la nuova Maglia Rosa al Giro d’Italia 2019, l’alfiere della UAE Emirates ha azzeccato la fuga giusta ed è arrivato sul traguardo di San Giovanni Rotondo insieme a Fausto Masnada (vincitore) con 8 minuti di vantaggio sul gruppo principale. Il 26enne laziale si presenterà al via della frazione di domani col simbolo del primato e un vantaggio cospicuo su tutti gli inseguitori, il suo obiettivo sarà quello di conservare ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - Sesta tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Rivoluzionate tante Classifiche al Giro d’Italia 2019: andiamo a scoprire tutte le graduatorie di tutte le maglie aggiornate. Maglia Rosa 1 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 25h 22’ 00” 0’ 00” 2 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 25h 23’ 41” 01’ 41” 3 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 25h 24’ 09” 02’ 09” 4 ESP ROJAS José MOVISTAR TEAM 25h 24’ 12” 02’ 12” 5 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 25h 24’ 19” 02’ 19” 6 POR ANTUNES Amaro ...

