Serie C | Letizia sarebbe nel mirino del Bari | Catania e Reggina in cerca di un tecnico

(Di venerdì 14 giugno 2019) In attesa di conoscere la definitiva composizione degli organici diC, il cui sipario calerà definitivamente con la gara Trapani-Piacenza di sabato 15 giugno che assegnerà l'ultimo posto disponibile per laB, molte squadre sono alle prese con il mercato dei calciatori e non solo., si lavora per garantire una rosa di lusso a Cornacchini Ed in questa ottica non può mancare certamente ilche sta lavorando alacremente per assicurare al proprioCornacchini una rosa degna di ben figurare inC e di ambire a posizione di vertice per il prossimo campionato. Non è un mistero che il nome del difensore Gaetanosia finito da tempo sui taccuini dei dirigenti biancorossi, tanto da far credere che per l'ufficialità sia solo una questione di giorni. Ma oltre al terzino del Benevento sono stati accostati, secondo la redazione di TMW, tre nomi eccellenti per la ...

