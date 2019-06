Senza la frattura alle vertebre | Stefano non sarebbe morto | i risultati della

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) “Nessuno può avere certezze sulla morte diCucchi. Se non ci fosse stata la lesione s4 il soggetto nonstato ospedalizzato. Cucchi era immobile nel letto e non riusciva più a muoversi per la. Se non fosse stato in questa condizione, non avrebbe avuto una vescica atonica, ma avrebbe avuto probabilmente lo stimolo alla diuresi. Dunque se non avesse avuto la, Cucchi nonstato ospedalizzato e probabilmente la morte nonoccorsa osopraggiunta in un altro momento”.A dirlo, rispondendo al giudice a latere, il professor Francesco Introna, medico legale del policlinico di Bari e perito del gip nel processo bis sulla morte di Cucchi.L’ipotesi principale in merito al decesso di Cucchi è la morte improvvisa e inaspettata in un paziente affetto da epilessia. Ma nonstato l’unico fattore ...

