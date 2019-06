Sea Watch3 arrivata vicino Lampedusa vira verso Malta Salvini | «Ciondola in mare»

Sea Watch3 arrivata vicino Lampedusa vira verso Malta Salvini : ciondolano nel mare : Nuovo cambio di rotta per l’imbarcazione della Ong che ha a bordo 52 uomini salvati in mare e che era arrivata a poche miglia dalle coste siciliane nonostante il divieto del Viminale. Nuovo scontro con Salvini: . «La Libia non è un porto sicuro»

Sea Watch3 - l'ex procuratore Spataro scrive a Patronaggio : "Mi inchino a voi colleghi" : Arriva dal l'ex procuratore Armando Spataro la replica più dura contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ieri sera, durante la diretta a Non è l'Arena, aveva ipotizzato l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il pm di Agrigento, Luigi Patronaggio , dopo che il magistrat

Non è l'Arena - Salvini furioso dopo lo sbarco della Sea Watch3 : "Arrestino tutti e affondino la nave" : Matteo Salvini ha saputo dello sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch3 mentre era in diretta a Non è l'Arena su La7 da Massimo Giletti, scatenando un nuovo scontro tra il ministro dell'Interno e la procura di Agrigento. "Sto leggendo in diretta anche io la notizia - ha detto Salvini - Questo pr