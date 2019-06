Sea Watch | la nave in attesa al confine delle acque territoriali italiane Salvini | “Non

Migranti - la Sea Watch 3 ambia rotta e torna vicino a Lampedusa : Migranti, la Sea Watch 3 ambia rotta e torna vicino a Lampedusa La nave che mercoledì ha soccorso 53 persone in zona Sar libica in mattinata si stava dirigendo verso Malta ma, si apprende dal sito Marinetraffic, ha poi modificato la direzione. Salvini: “Ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli ...

Matteo Salvini denuncia Sea Watch : "Nuovo cambio di rotta - vengono in Italia per uno scontro politico" : Quelli della Sea Watch "stanno ciondolando mettendo a rischio vite". È durissimo Matteo Salvini, intervistato a Radio Cusano campus, a proposito dell'approdo della nave della Ong che ha recuperato i 53 migranti nel Mediterraneo. "Vogliono, per motivi politici, creare uno sconto e arrivare in Italia,

Salvini : "Sea Watch "ciondola" in mare" : 9.27 "Niente Malta. Sea Watch ha cambiato nuovamente rotta: ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli immigrati, nonostante abbia chiesto e ottenuto un porto da Tripoli". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Stiamo assistendo all'ennesima sceneggiata -sottolinea: dicono di essere i buoni, ma stanno sequestrando donne e bambini in mezzo al mare. Per loro, porti chiusi!".

Migranti - la Sea Watch 3 cambia rotta e torna vicino a Lampedusa : Migranti, la Sea Watch 3 cambia rotta e torna vicino a Lampedusa La nave che mercoledì ha soccorso 53 persone in zona Sar libica in mattinata si stava dirigendo verso Malta ma, si apprende dal sito Marinetraffic, ha poi modificato la direzione. Salvini: “Ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli ...

Sea Watch cambia ancora rotta. E ora punta di nuovo l'Italia : Nico Di Giuseppe Sembrava che la nave dell'ong si dirigesse a Malta, invece va verso il nostro paese. Salvini: "Vogliono creare lo scontro politico" Non si placa lo scontro sulla Sea Watch 3, la nave della ong con a bordo 53 migranti soccorsi al largo della Libia. La guardia costiera libica ha offerto, per la prima volta, un porto di sbarco ma l'organizzazione umanitaria rifiuta di riportarli indietro, considerando Tripoli zona non ...

Migranti : Sea Watch 'pendola' fuori dalle acque territoriali : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - La nave Sea watch 3 pendola dall'alba di oggi fuori dalle acque territoriali. L'imbarcazione della ong per il momento è ferma, zigzagando in mare, in attesa di capire dove sbarcare i 52 naufraghi a bordo. Ieri l'ong ha confermato di non volere fare sbarcare i Migranti

Migranti - Sea Watch 3 vira verso Malta : 8.02 La Sea Watch 3 con a bordo 52 Migranti salvati da un gommone in avaria cambia nuovamente rotta. Giunta a poche miglia da Lampedusa, la nave della Ong tedesca ha virato verso est, in direzione di Malta. Tuttavia non è chiaro verso quale porto stia puntando. Ieri il ministro dell'interno Salvini aveva accusato la Sea Watch, che si era rifiutata si sbarcare a Tripoli,di "sequestro di persona" e aveva lanciato l'avvertimento: se la nave ...

Sea Watch - nel governo l'unica voce è di Salvini : "assordante" silenzio di Conte e M5s : Dal premier e dal Movimento 5 stelle non arrivano né commenti né tantomeno prese di posizione sul caso. Direttiva del...

Sea Watch - Salvini : "Deve andare a Tripoli" : La guardia costiera della Libia per la prima volta a assegnato un porto d sbarco a una nave di una Ong, la Sea Watch, che ieri ha soccorso 52 migranti in zona Sar libica. È stato segnalato per lo sbarco il porto di Tripoli, probabilmente d'accordo con il ministero dell'Interno italiano. Il ministro Matteo Salvini ha detto:"La nave illegale, dopo aver imbarcato 52 immigrati in acque libiche, si trova ora a 38 miglia dalle coste libiche, a 125 ...

Sea Watch rifiuta approdo Libia. E Salvini : “Ne risponderà” : La nave Sea Watch rifiuta di approdare a Tripoli per sbarcare i 52 migranti soccorsi ieri al largo delle coste libiche, come offerto, per la prima volta, dalle autorita' del paese nordafricano. Il porto libico, secondo la Ong, non e' sicuro. Per questo la nave ha virato dapprima verso la Tunisia, per poi dirigere decisamente verso Lampedusa, da cui la separano un centinaio di miglia. Una scelta, quella di non sbarcare i migranti in Libia, che ...

Salvini ora sfida la Sea Watch "Non entri nelle nostre acque" : Angelo Scarano La nave con 52 migranti è diretta a Lampedusa. Il Viminale diffida la nave: "Violerebbe le norme nazionali e internazionali" Il braccio di ferro tra il Viminale e la Sea Watch non è finito. La nave della ong con più di 50 migranti a bordo ha deciso di fare rotta sull'Italia dopo avre ignorato l'offerta di un porto di attracco da parte dei libici. Il ministro Salvini ieri aveva bollato la mossa di Sea Watch come un ...