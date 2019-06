Sea Watch cambia ancora rotta E ora punta di nuovo l' Italia

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Nico Di Giuseppe Sembrava che la nave dell'ong si dirigesse a Malta, invece va verso il nostro paese. Salvini: "Vogliono creare lo scontro politico" Non si placa lo scontro sulla Sea3, la nave della ong con a bordo 53 migranti soccorsi al largo della Libia. La guardia costiera libica ha offerto, per la prima volta, un porto di sbarco ma l'organizzazione umanitaria rifiuta di riportarli indietro, considerando Tripoli zona non sicura. Anzi, ribadisce l'ong, è vergognoso che "l'promuova queste atrocità e che i governi Ue ne siano complici". Per questo la nave ha virato dapprima verso la Tunisia, per poire Lampedusa, da cui la separano un centinaio di miglia. Una scelta, quella di non sbarcare i migranti in Libia, che ha suscitato l'ira del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha parlato di sequestro di persona per motivi politici, ribaltando le accuse. ...

