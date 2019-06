Se la Lega vuole il rimpasto ce lo chieda

Se la Lega vuole governare deve cambiare la composizione del governo : Lo stato d’animo di molti ministri della Lega è ben descritto oggi da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, come sempre tra i più attenti (e informati) delle cose di palazzo.Uno stato d’animo che è presto riassumibile: alla Lega non conviene allungare la vita al governo poiché l’alleanza con il M5S è faticosissima da gestire, per molti versi insopportabile nella quotidianità e, ...

Vittorio Feltri : "L'Europa vuole solo l'ora solare. Peccato - l'ora Legale era l'unica cosa Legale rimasta" : "L'Europa insiste affinché esista solo l'ora solare. Peccato", commenta Vittorio Feltri con un post sul suo profilo Twitter, "l'ora legale è l'unica cosa legale rimasta in Italia". E, conclude il direttore di Libero, "non l'avremo più". Leggi anche: Ora legale, quanti milioni possiamo guadagnare. Oc

Lotte al ministero e potere alle Regioni : così la Lega vuole gestire il business dei rifiuti : Regioni governate dalla Lega decidono sul rilascio di autorizzazioni ad aziende che finanziano la Lega, che operano in Comuni governati dalla Lega, con dipendenti che lavorano anche per parlamentari della Lega. L'inchiesta di Fanpage.it sulla SESA evidenzia la forza e la pervasività dei Legami fra aziende e politica nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Con un ruolo centrale occupato dalla sottosegretaria Vannia Gava. Quella che aveva come ...

Giuseppe Conte : “Se la Lega vuole capitalizzare i consensi chieda le elezioni politiche” : In attesa del vertice di questa sera tra Giuseppe Conte e i suoi due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio ha sottolineato che bisogna fare "attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo", perché non porterebbe solo a una multa, ma ci "assoggetterebbe a controlli e verifiche per anni e metterebbe a rischio i risparmi degli italiani".Continua a leggere

Mediaset vuole spostare la sede Legale nei Paesi Bassi : I consigli di amministrazione di Mediaset e Mediaset España hanno deciso di proporre ai propri azionisti la fusione delle due società con Mediaset Investment NV, una holding con sede legale nei Paesi Bassi che sarà rinominata MFE – Mediaforeurope NV. La

Ue - scontro Giannino-Durigon (Lega) : “Dica quello che vuole - questo è il giornalismo che vi piace”. “Lei mi sta aggredendo” : Polemica rovente a 24 Mattino (Radio24) tra il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e il giornalista Oscar Giannino. Il politico della Lega difende strenuamente quota 100 a dispetto dello scetticismo della Commissione Europea e aggiunge: “La Ue lo dicesse ai cittadini che sono andati in pensione. Credo che sia un po’ miope questa considerazione, anzi il nostro obiettivo è quota 41“. Giannino osserva: “Però il ...

Nigel Farage chiude all’alleanza con la Lega al Parlamento europeo : “Non farà parte di Enf - vuole ricostituire Efdd” : Nigel Farage chiude all’alleanza con il gruppo sovranista di Matteo Salvini a Bruxelles. I 29 seggi del Brexit Party, la formazione più rappresentata nella plenaria dopo il voto del 26 maggio, non andranno ad aumentare la rosa di 73 fedeli al gruppo voluto dal capo del Carroccio. Ed è stato lui stesso ad annunciarlo ai giornalisti di Politico, precisando che “non entrerà a far parte del gruppo Enf“. Parole, quelle del politico ...

Governo - La Russa : “Fico vuole rompere con Lega e formare esecutivo M5s-Pd”. E attacca ministro Trenta : “Roberto Fico? Lui ha un obiettivo molto preciso: rompere qualunque Legame con Salvini e con la Lega, sperando in un Governo M5s-Pd. Il partito dei Cinque Stelle, perché di un partito si stratta sia ben chiaro, ha molte affinità con la sinistra“. Così, ai microfoni di “Cosa succede in città”, su Radio Cusano Campus, si esprime il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, commentando le polemiche innescate ...

Sondaggi - la maggioranza degli elettori di Lega e M5s non vuole che il governo cada. Il Carroccio sfonda quota 36% : Nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiede ai due leader di maggioranza una risposta “inequivocabile e rapida” sulle loro intenzioni nel proseguire, i Sondaggi di Swg per il TgLa7 segnano – chiarissime – le volontà degli elettori di ciascun partito. Sia nella base della Lega sia in quella del M5s un’ampia maggioranza di chi risponde vuole che l’esecutivo resti in piedi e vada avanti. ...

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci : "Raffaella Carrà ad Amici? Può andare dove vuole. Maria De Filippi in futuro ospite o in colLegamento da Canale 5" : Andrà in onda domani la finale di Ballando con le Stelle, il celebrity talent condotto da Milly Carlucci su Rai1. A contendersi la vittoria sono rimasti in sei: Lasse Matberg, Angelo Russo, Milena Vukotic, Ettore Bassi, Dani Osvaldo e Nunzia De Girolamo.Intervistata dal Corriere, la conduttrice ci tiene a evidenziare la diversità ontologica con i programmi di Maria De Filippi, che comunque vorrebbe ancora come ospite: "Noi mescoliamo tanti ...

Si torni subito al voto! Giorgia Meloni vuole un governo di centrodestra con la Lega : Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere, ha commentato i risultati delle elezioni europee, ma soprattutto ha delineato il futuro di Fratelli d'Italia. La deputata romana vuole un nuovo governo di centrodestra con la Lega, aprendo eventualmente anche a Forza Italia e, alle prossime politiche, punta a superare il 10%.

Di Maio : "La Lega vuole fare cadere il governo Sui rimpatri Gentiloni aveva fatto meglio" : Nel salotto di Barbara d'Urso, il ministro del Lavoro accusa l'alleato di governo di fare un "gioco politico" per far cadere l'esecutivo. Poi chiede a Salvini un'accelerata sul rimpatrio dei clandestini

Di Maio : «Lega vuole sfiduciare Conte». Campagna elettorale al rush finale tra i veleni : «Via il reato per abuso d'ufficio». «Meno stronzate». L'ultima lite in ordine cronologico tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si gioca sul terreno di uno dei reati...

"Salvini vuole salvare Fontana e i leghisti indagati" - M5s frena la Lega sull'abolizione dell'abuso d'ufficio : A tre giorni dalle Europee, quando le ceneri del decreto Sicurezza sono ancora calde, Matteo Salvini apre l’ennesimo terreno di scontro con Luigi Di Maio. Questa volta lo fa con un’invasione di campo sui temi della giustizia, cari ai 5Stelle che sono anche i titolari del dicastero. Può sembrare la risposta leghista allo stop del Movimento 5 Stelle che è riuscito nei fatti a bloccare il provvedimento ...