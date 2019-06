Scuola | presentavano diplomi falsi per poter insegnare | 25 indagati

tg24.sky

(Di venerdì 14 giugno 2019)per: 25Avrebbero utilizzato attestazioni contraffatte come titolo per accedere alle graduatorie per diventare docenti. Individuati la stamperia e il falsario, un 69enne di Mangone (Cosenza). L’operazione ribattezzata “Minerva 2” fa seguito a uno scandalo del 2017

