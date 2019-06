Scossa di terremoto di magnitudo 4 0 in provincia di Udine

Terremoto a Tolmezzo - in provincia di Udine. Scossa di magnitudo 4 : Terremoto a Tolmezzo, in provincia di Udine. Scossa di magnitudo 4 La Scossa, poco prima delle 16, con epicentro a Verzegnis, uno dei 28 comuni della Carnia Parole chiave: Terremoto verzegnis ...

Terremoto in Friuli - Scossa di magnitudo 4 tra Verzegnis e Tolmezzo : Il sisma con epicentro a Verzegnis, in provincia di Udine, è stato percepito in diverse zone del Friuli intorno alle 16.Continua a leggere

Forte Scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia : epicentro a Tolmezzo - paura da Udine a Trieste [MAPPE e DATI] : Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Friuli. La scossa, di magnitudo 4.0, è stata localizzata Verzegnis, in provincia di Udine. L’epicentro si trova a pochi Km da Tolmezzo, mentre l’ipocentro a soli 4.7 Km di profondità. L'articolo Forte scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia: epicentro a Tolmezzo, paura da Udine a Trieste [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto in Friuli 14 Giugno 2019 : Una Scossa di Terremoto è stata registrata quest’oggi 14 Giugno 2019 15:57:23 dalla rete INGV, con epicentro a 1 km a Nord di Verzegnis in provincia di Udine. Aggiornamento ore 16:30, la Protezione Civile fa sapere che dalle verifiche non risultano feriti né danni. Le stime preliminari parlano di una Magnitudo di 4.0. Lista ultimi terremoti registrati consultabile qui +++Notizia in Aggiornamento+++ L'articolo Scossa ...

Terremoto in Friuli - Scossa di magnitudo 4 : Il sisma con epicentro a Verzegnis, in provincia di Udine, è stato percepito in diverse zone del Friuli intorno alle 16.Continua a leggere

Scossa di terremoto moderata in Friuli Venezia Giulia : nettamente avvertita fra Tolmezzo - Gemona - Udine : Una Scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.57 oggi in Friuli Venezia Giulia. Dalle rilevazioni dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la Scossa è stata di magnitudo...

Cile : forte Scossa di terremoto a largo di Coquimbo : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 giugno 2019, esattamente alle 02.19 italiane (corrispondenti alle 21.19 di ieri all'epicentro), nell'oceano Pacifico orientale a largo del...

Brescia : lieve Scossa di terremoto avvertita nella notte in citta' : Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 14 giugno 2019, esattamente alle 01.40, sulla Lombardia centrale nei pressi di Brescia. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Scossa di terremoto a Brescia nella notte [DATI] : Un terremoto magnitudo ML 2.5 si è verificato a 2 km nord da Brescia alle 01:40:46, ad una profondità di 37 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto a Brescia nella notte [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto magnitudo 6.4 in Cile : Un terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato al largo della costa del Cile alle 00:19:11 UTC (02:19:11 ora italiana, 21:19:11 di giovedì ora locale), ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno notizie di vittime o danni e non è stata emessa l’allerta tsunami. Il Cile si trova sulla “Cintura di fuoco”, un’area dove è particolarmente intensa l’attività ...

Terremoto - Scossa in Sicilia : epicentro a Zafferana Etnea [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata poco fa, alle ore 18.17. L’epicentro è stato localizzato a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, mentre l’ipocentro a soli 5.0 Km di profondità. L'articolo Terremoto, scossa in Sicilia: epicentro a Zafferana Etnea [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia : Scossa di terremoto avvertita sull'Etna - epicentro su Santa Venerina : Una scossa di terremoto di debole entità è stata avvertita oggi 13 giugno 2019, esattamente alle 18.17, alle pendici orientali dell'Etna, nel catanese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto Toscana : Scossa avvertita dalla popolazione in provincia di Siena [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 2.7 si è verificato a 4 km ovest da Cetona (Siena) alle 11:00:46, ad una profondità di 2 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa, avvertita dalla popolazione, è stata seguita da una replica magnitudo 2.1 alle 11:37. L'articolo Terremoto Toscana: scossa avvertita dalla popolazione in provincia di Siena [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : Scossa di magnitudo 3 in Slovenia - epicentro a 45 km dal Friuli : L'evento sismico secondo i rilievi del nostro istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stato registrato precisamente alle ore 8:54, nei pressi della città di Ziri, nel nord-ovest della Slovenia, a circa 45 chilometri a Sud-Est di Drenchia, comune italiano al confine. Il Terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale,Continua a leggere