Sciopero metalmeccanici | sindacati in piazza a Milano | Firenze e Napoli Bentivogli

(Di venerdì 14 giugno 2019) Marciano i, a. Oggi iscioperano otto ore e vanno inper chiedere al governo e alle imprese di mettere al centro il lavoro, l’industria, i salari, i diritti. Le manifestazioni, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, vogliono tutele per i lavoratori a rischio, il cui numero, a causa delle varie crisi industriali in tutta Italia, oscilla “da 80mila a 280mila”. Da, il segretario nazionale Fim-Cisl, Marcoha criticato lo stato di permanente campagna elettorale: “Il governo fa un po’ come Schettino: si avvicina alla scogliera per prendere applausi ma sta facendo affondare la nave. In un anno e due mesi di governo si sta mortificando questa Italia con i condoni fiscali, i sussidi e con la fine degli investimenti sulla industria. Bisogna far ripartire il paese con equità e ...

