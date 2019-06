Sciopero aerei 24 giugno | protesta del personale di Alitalia e voli a rischio

Sciopero 20 giugno 2019 Roma : treni - aerei e mezzi pubblici. Le fasce : Sciopero 20 giugno 2019 Roma: treni, aerei e mezzi pubblici. Le fasce L’ultimo giorno di primavera potrebbe essere decisamente movimentato, per chi vive a Roma. L’Unione Sindacale di Base (USB) ha di fatto proclamato Sciopero dei trasporti pubblici per 24 ore. Qualche giorno dopo – il 24 giugno – sarà la volta dello Sciopero di City Liner (gruppo di Alitalia). In questo caso, a convocare lo Sciopero è ...

Sciopero del lavoratori su treni - bus e aerei dal 20 al 24 giugno : I sindacati hanno proclamato nuovi scioperi del trasporto pubblico in diverse località d’Italia. In particolare alcuni scioperi locali che inizieranno giovedì 20 e termineranno lunedì 24 giugno. Scioperi degli autobus a Roma e Reggio Emilia Il primo Sciopero dei mezzi pubblici ci sarà giovedì 20 giugno 2019 nella città di Roma. Ad incrociare le braccia sarà il personale della società Atac, che sciopererà per 24 ore. Lo hanno proclamato i ...

Sciopero treni e aerei : tra le date con disagi il 24 giugno - unica agitazione nazionale : Il mese di giugno è il primo dei mesi estivi, quello che anticipa i grandi esodi di luglio e agosto e spesso gradito (meteo permettendo) per brevi periodi di vacanza in Italia e all’Estero. Anche questo mese sarà caratterizzato da alcune giornate di Sciopero che riguarderanno treni e aerei....Continua a leggere

Sciopero trasporti di giugno treni - aerei e mezzi pubblici : il 28 si ferma Alitalia : Nel mese di giugno saranno in programma una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Verranno coinvolti tutti i comparti in varie giornate. Si segnalano stop ferroviari o aerei, ma non mancheranno disagi nelle città italiane a causa delle proteste delle aziende del TPL. Sarà un calendario folto di agitazioni sindacali fin dai primissimi giorni del mese. Di seguito vi riportiamo le date da cerchiare in rosso sul calendario. Calendario degli ...

Sciopero aerei 21 MAGGIO 2019 : STOP DI 24 ORE/ Sardegna - 28 voli Alitalia cancellati : SCIOPERO degli AEREI previsto per oggi, 21 MAGGIO 2019: situazione di disagio negli aeroporti di Milano, numerosi voli soppressi

Sciopero aerei - Alitalia oggi cancella metà dei voli : è un "martedì nero" : oggi Sciopero di 24 ore nel settore del trasporto aereo. L'elenco dei voli cancellati. Le nubi sul futuro della compagnia...

Sciopero trasporti : domani aerei fermi 24 ore - giovedì 30 maggio i treni : Gli ultimi dieci giorni di maggio saranno caratterizzati da pochi scioperi, che però dureranno molte ore. Si comincia martedì 21 con uno Sciopero nazionale degli aerei di 24 ore. Essendo nazionale, tutti gli aeroporti d’Italia e le compagnie aeree sono interessate allo stop. L’astensione dal lavoro comincerà alle ore 00:01 e terminerà alle 24:00. Il personale navigante e di terra di tutte le aziende, come Alitalia, Air Italy, Blu Air, aderirà ...