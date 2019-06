Sarri verso la Juve | c' è l' accordo per lasciare il Chelsea

gqitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Semaforo verde per Maurizioalla. Ilha concordato in via di principio un'intesa col tecnico affinché possa approdare al club bianconero, secondo quanto risulta alla Bbc. L'è stato raggiunto nella tarda serata di giovedì 13 giugno, nel corso di colloqui con la dirigenza. Oggi dovrebbe essere messo a punto l'definitivo che secondo la fonte britannica prevede una commissione di compensazione superiore ai 5 milioni di sterline.aveva firmato l'anno scorso per tre stagioni. Da Napoli a Londra Maurizioè giunto a Londra nel luglio del 2018 dal Napoli e ha guidato i Blues al terzo posto in Premier League e alla conquista della Europa League nella prima stagione appena terminata al timone delregalando a Stamford Bridge il primo trofeo europeo dal 2012-13 (Europa League anche allora). Il contratto ...

Gazzetta_it : #Juve, la “Sarreide” verso l'happy end: ora Maurizio #Sarri può prendersi la Signora - Dee_egg : RT @MarioMattioliTv: Ragazzi solo una battuta...ma lo vedete agnelli firmare un quinquennale da 40 milioni netti ovvero 80 lordi per fare '… - zanzarone : @cavallobianero Perché , tutta sta fretta per liberare sarri e mandarlo verso una concorrente, la juve??? ???????????? -