Sarri Juventus | il Derby County rallenta la trattativa | ecco perchè

GIOVANNI MARTUSCIELLO - VICE DI Sarri ALLA JUVENTUS/ Chi è? 'DNA da allenatore' : GIOVANNI MARTUSCIELLO chi è? Sarà il secondo allenatore della JUVENTUS, affiancando Maurizio SARRI. L'anno scorso all'Inter con Spalletti

Il tam tam Sarri fa perdere alla Juventus il 6% in Borsa : Si attende ancora l’annuncio ufficiale, in quello che oramai sembra essere per tutti il #SarriDay. Sfumata, secondo i media la possibilità per Agnelli di avere sulla panchina Pep Guardiola, si procede per chiudere gli ultimi dettagli dell’affare Sarri. Le ultimissime indiscrezioni parlano di Juve e Chelsea che avrebbero chiuso accordandosi per il pagamento di un indennizzo di 5 mila sterline al club londinese per lasciare libero il ...

Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus : stipendio e presentazione – LIVE : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus: stipendio e presentazione – LIVE Nonostante l’insistenza di alcuni media sulla pista che porta a Guardiola, sembra ormai in dirittura d’arrivo l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Maurizio Sarri: sempre stato l’unico nome concreto Guardiola pronto a lasciare il Manchester City per approdare alla Continassa dopo la sentenza Uefa che molto probabilmente escluderà il ...

Juventus - Sarri sempre più vicino : Paratici avrebbe trovato un'intesa col Chelsea : Ormai sembra essersi risolto il rebus sull'allenatore della Juventus: stando a quanto affermano Sky Sport e vari altri media specializzati, Maurizio Sarri sembra essere davvero ad un passo dal club bianconero. Infatti la Juve, nella giornata di ieri, avrebbe trovato un'intesa con il Chelsea per liberare il tecnico ex Napoli, con il club bianconero che dovrebbe versare un indennizzo ai blues per poter sbloccare la situazione. Dunque ormai, il ...

Calciomercato Juventus : possibile lo scambio Higuain-Zaniolo - Sarri vorrebbe Icardi : Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una ...

Sarri ALLENATORE JUVENTUS?/ Si valuta l'indennizzo sugli obbiettivi : c'è ottimismo : SARRI ALLENATORE JUVENTUS? Molti addetti ai lavori segnalano l'affare vicinissimo alla chiusura. Il tecnico avrebbe chiesto Icardi come primo rinforzo

Juventus - Sarri sarebbe ad un passo : ironia inglese sul 'mancato' bianconero Guardiola : Questione di giorni, forse di poche ore. Maurizio Sarri è ad un passo dalla panchina della Juventus. Dunque il 'giallo dell'estate' si sta finalmente risolvendo: salvo sorprese dell'ultima ora, sarà l'ex tecnico del Napoli a guidare i bianconeri nella prossima stagione. Sui tabloid inglesi, intanto, si fa ironia sul mancato accordo (o trattativa?) tra la Juventus e Pep Guardiola, accordo molto chiacchierato sul web e sui social in queste ...

Sarri-Juventus - oggi è il giorno chiave : si attende l’annuncio : SARRI JUVENTUS- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, il tecnico sarebbe ormai pronto a dire addio al Chelsea e sposare i colori bianconeri. Solo pochi dettagli prima dell’annuncio che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. La Juventus verserà un’indennizzo da […] L'articolo Sarri-Juventus, oggi è il giorno ...

Sarri Juventus - arriva la fumata bianca : oggi atteso l’annuncio : Sarri Juventus- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dei bianconeri in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, mancherebbero ormai pochi dettagli per la “liberazione” del tecnico toscano dal Chelsea. Un affare che sarà perfezionato nel giro delle prossime ore. Non è escluso che Sarri possa essere annunciato dalla società juventina […] More

BBC e Guardian dicono che la Juventus ha trovato un accordo col Chelsea per assumere l’allenatore Maurizio Sarri : Giovedì sera diverse autorevoli fonti hanno scritto che il Chelsea e la Juventus hanno trovato un accordo preliminare per il passaggio dell’allenatore Maurizio Sarri dal primo club al secondo. Lo hanno scritto BBC, Guardian e il giornalista di Sky Sport Gianluca Di

Juventus - ‘finalmente’ Sarri : il Chelsea lo libera - trovato l’accordo! : Juventus, ci siamo. ‘Finalmente’, si potrebbe dire, i bianconeri avranno il loro tecnico. trovato l’accordo con il Chelsea per Sarri dopo il viaggio di Paratici a Londra. La Vecchia Signora pagherà l’indennizzo ai blues per liberare il toscano, ma anziché i 6 milioni iniziali previsti si è scesi a 3,5/4. L’ultimo ostacolo è stato superato, si attende adesso l’annuncio.L'articolo Juventus, ...

Juventus-Chelsea - trattativa in dirittura per Sarri : ecco come il club bianconero ha sbloccato l’operazione : Chelsea e Juventus stanno per raggiungere un accordo per il passaggio di Maurizio Sarri in bianconero, l’allenatore toscano avrà come vice Martusciello Maurizio Sarri e la Juventus, trattativa ai dettagli. Il Chelsea ha dato il proprio via libera, arrivato dopo l’ultimo incontro andato in scena a Londra tra Marina Granovskaia e Fabio Paratici, riuscito a strappare un forte sconto sull’indennizzo che i blues chiedevano per ...

Calciomercato Juventus - se dovesse saltare Sarri l'alternativa potrebbe essere Mourinho : Sale l'attesa per tutta la tifoseria della Juventus, che ancora non sa chi sarà il successore di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha lasciato la panchina bianconera da quasi un mese e la dirigenza della Juventus sta tenendo tutti i tifosi sulle spine. In queste ore sta circolando con grande insistenza il nome di Maurizio Sarri, che ha vinto l'Europa League con il Chelsea e che è riuscito ad arrivare al terzo posto in campionato. Stando ...