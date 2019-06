blogo

(Di venerdì 14 giugno 2019) "L'originalità di questo programma di Diaco, ideato insieme alla direttrice Teresa De Santis, una donna fantastica, riportare in primo piano i buoni sentimenti. Generalmente la tv parla di sentimenti come dolore, rabbia e violenza. Noi invece vogliamo parlare alla gente di cuore, sentimenti e amore. La vita va vissuta con passione e amore perché è straordinaria e ne abbiamo una sola. Non dobbiamo buttare via il tempo, dobbiamo accorgerci della bellezza intorno a noi. Basta ricordarsi di tutto questo". Ne è convinta, che affiancherà Pierluigi Diaco e Valeria Graci a Io e te, il programma in onda su Rai1 per tutta l'estate a partire da lunedì 17 giugno alle ore 14. Pierluigi Diaco a: "Torno in Rai con Io e te per fare una tv civile" (VIDEO) Il giornalista ai microfoni di: "Avevo 18-19 anni quando entrai in Rai, ero ...

SerieTvserie : Sandra Milo a Blogo: 'Vorrei rimboccare le coperte agli italiani tutte le notti in tv' (VIDEO) - SerieTvserie : Sandra Milo a Blogo: 'Vorrei rimboccare le coperte agli italiani tutte le notti in tv' (VIDEO) - CaressaGiovanni : Sandra Milo: 'Salvini e Di Maio? Non mi interessano, io sto col Papa e con la solidarietà' -