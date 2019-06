ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Chi ha un’abitazione di lusso o un ufficio di alto livello, o chi vuole semplicemente lucidarsi gli occhi, può essere interessato alle nuove TVdella gammapresentate in occasione dell’envento InfoComm 2019 che si conclude oggi a Orlando, in Florida. Gli annunci più sfiziosi sono The, un display microLED modulare da 292, il modello Flip da 658K QLED.CRG5 è il monitor per videogiocatori con frequenza di aggiornamento da record di 240 Hz IlTheconsiste in una soluzione modulare, con tanti schermi microLED (ogni singolo pixel sono usati tre LED microscopici – rosso, verde e blu) che possono comporre schermi di dimensioni comprese fra 73(risoluzione 2K) e 292a 8K. Le giunture tra i diversi moduli sono invisibili, a meno di non ...

Cascavel47 : Samsung Wall Luxury, lo schermo da 292 pollici per chi non si accontenta - Noovyis : Un nuovo post (Samsung Wall Luxury, lo schermo da 292 pollici per chi non si accontenta) è stato pubblicato su Play… - temnaweb : Samsung venderá TV monstro The Wall #SextaTemNaWeb no #TemNaWeb -