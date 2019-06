Salvini detta le condizioni al governo poi annuncia | Crediti per gli studenti che

Governo - Conte : “Procedura va evitata”. E si difende : “Salvini e Di Maio? Nessuno vuole dettarmi agenda - fiducia ritrovata” : “Io sotto assalto di Salvini e Di Maio su conti, Ue e tasse? Mi vogliono dettare l’agenda? No, non è stato questo l’atteggiamento, né questo il clima. Nessuno mi vuole mettere in un angolo, sono lo stesso che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non ho cambiato filosofia”. A rivendicarlo il presidente del ...

"Prima si tagliano le tasse - poi si parla di salario minimo". Salvini detta la linea : “Visto che la ripresa è zero virgola, l’Italia ci chiede di più. E l’unico modo è pagare i debiti e tagliare le tasse. Questo è quello che abbiamo intenzione di fare”. In vista del vertice di governo previsto in serata, il vicepremier Matteo Salvini detta la linea da seguire secondo la Lega, nel corso di una conferenza stampa in via Bellerio per analizzare l’esito dei ballottaggi.Per ...

Governo - Salvini detta le condizioni per evitare la crisi : Il leghista avverte Conte e Di Maio: "Se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema"

Tav - flat tax - Rixi - decreto sicurezza : Salvini detta legge : flat tax, Tav, decreto sicurezza bis depositato affinché arrivi in Consiglio dei ministri il prima possibile. Matteo Salvini si muove da premier, mentre il vero premier Giuseppe Conte è chiuso in un silenzio assordante. Il leader leghista vittorioso mette sul tavolo dell’esecutivo solo i temi che più lo dividono dall’alleato sconfitto Luigi Di Maio. Una provocazione dopo l’altra, tutto a prova di stress, ...

Spread - vendetta contro Matteo Salvini : "Rivedere i vincoli Ue"? Differenziale in volo : Matteo Salvini parla di una ridiscussione dei parametri economici con l'Europa - "è cambiata la geografia conto che il gruppo che la Lega proverà a mettere in piedi avrà tra i 100 e 150 europarlamentari" e "ci sono alcune scadenze europee imminenti" - e lo Spread sale. Continua infatti ad allargarsi

Tav - flat tax - autonomia : Salvini detta l'agenda : «Un mese per decidere» : «Forse Giggino non ha capito come sono andate le elezioni e che d'ora in poi sarò io decidere cosa si fa e cosa non si fa. Non si è mai visto un leader di partito che perde la...

Tav - flat tax - autonomia : Salvini detta l'agenda : «Un mese per decidere» : «Forse Giggino non ha capito come sono andate le elezioni e che d'ora in poi sarò io decidere cosa si fa e cosa non si fa. Non si è mai visto un leader di partito che perde la...

Tav - flat tax - autonomia : Salvini detta l'agenda : «Forse Giggino non ha capito come sono andate le elezioni e che d'ora in poi sarò io decidere cosa si fa e cosa non si fa. Non si è mai visto un leader di partito che perde la...

E ora Salvini detta le condizioni : Il giorno dopo il voto europeo, Matteo Salvini scende nella sala stampa di via Bellerio e parla da 'dominus' dell'esecutivo M5s-Lega. Forte dell'oltre 34 per cento ottenuto dal suo partito, il segretario leghista, pur confermandola "lealtà" al contratto di governo e sostenendo di non avere altre "ambizioni" che rimanere ministro dell'Interno ancora "a lungo", scandisce le priorità che vede dell'immediato futuro: una manovra "coraggiosa" e ...

Europee - i dati definitivi : Lega al 34 - 3% - M5S doppiato. Pd al 22 - 7. Salvini detta l'agenda : «Tav e autonomie» : Elezioni Europee 2019. Trionfa la Lega di Salvini che raggiunge il suo massimo storico al 34,3%, doppiando il Movimento 5 Stelle che crolla al 17,0% con i rapporti di forza dei partiti di...

Europee - i dati definitivi : Lega al 34 - 3% - M5S doppiato. Pd al 22 - 7. Salvini detta l'agenda : «Tav e autonomie» : Elezioni Europee 2019. Trionfa la Lega di Salvini che raggiunge il suo massimo storico al 34,3%, doppiando il Movimento 5 Stelle che crolla al 17,0% con i rapporti di forza dei partiti di...

EUROPEE 2019/ Taglio tasse e Tav - Ue e M5s preparano la vendetta contro Salvini : I risultati delle elezioni EUROPEE 2019 sorridono alla Lega di Salvini, ma le sue idee economiche devono fare i conti con M5s e Bruxelles

Elezioni europee - Salvini detta l'agenda : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Salvini detta l'agenda : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...