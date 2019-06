Salvini attacca Costa sul ponte Morandi e Di Maio su Ilva e Alitalia

Condoni e soldi in nero - Formigli attacca Salvini e Di Maio : 'La volete finire?' : Attorno al concetto di condono ci sono posizioni differenti. C'è chi lo ritiene uno strumento che finisce per incentivare l'evasione, creando un precedente e stimolando al mancato pagamento delle tasse in vista di una possibile riproposizione della cosa. C'è chi, invece, pensa possa essere una strategia utile per recuperare miliardi di euro attraverso degli sconti su sanzioni che, probabilmente ed altrimenti, non si incasserebbero mai. In tal ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Irresponsabilità e cialtroniera evidenti' : La legge sulla legittima difesa è stata, sin dall'inizio della sua campagna elettorale, una sorta di chiodo fisso per Matteo Salvini. La sua missione di far aumentare il senso di sicurezza tra i cittadini, passava anche attraverso una forma di tutela nei confronti di chi sceglieva di difendersi da solo. E allo stesso modo puntava a depenalizzare i reati di quanti, scegliendo di utilizzare le armi regolarmente detenute, finivano per portare delle ...

Pensioni ultima ora : Prodi attacca Quota 100 - su Salvini “finita l’ascesa” : Pensioni ultima ora: Prodi attacca Quota 100, su Salvini “finita l’ascesa” Pensioni ultima ora: dopo i tanti interventi in materia previdenziale in occasione della Repubblica delle Idee promossa da Repubblica si è registrata la sortita dell’ex premier Romano Prodi. Il fondatore dell’Ulivo ha affrontato vari punti dell’attualità politica, parlando anche di Quota 100. Pensioni ultima ora, Prodi all’attacco di ...

Prodi lancia l'allarme e attacca Salvini : 'Situazione drammatica - finita la sua ascesa' : Romano Prodi resta uno degli storici leader del centro-sinistra italiano. Il suo ruolo operativo è ormai terminato, ma la sua opinione continua a creare dibattiti. Dal palco de "La Repubblica delle idee", che ha avuto luogo a Bologna, si è soffermato sullo scenario della politica italiana, fornendo idee abbastanza interessanti, seppur caratterizzate dall'essere comunque provenienti da una fonte di parte. Ad intervistarlo è stato il direttore de ...

Luxuria attacca Salvini : 'Lasci le divise ai Village People - la nostra icona' : Il Roma Pride non poteva certo essere considerata una manifestazione in cui sarebbe stato facile trovare sostenitori di Matteo Salvini. Il suo scarso feeling con il mondo gender è certificato da diverse scaramucce dialettiche e non solo. Basti pensare all'impegno avuto dal ministro che ha fatto si che sui documenti di identità si abbandonasse la dicitura "genitore 1" e "genitore 2", ripristinando i tradizionali "padre" e "mare". L'intervento di ...

Tria boccia i mini-Bot - Salvini e Di Maio lo attaccano : «Il Mef risolva pagamenti» : Altolà del Tesoro sui minibot. La Lega insiste sulla possibilità di ricorrere a questi titoli per pagare i debiti della Pubblica amministrazione, ma il ministro dell'Economia,...

Tria boccia i mini-bot - Salvini e Di Maio lo attaccano : «Il Mef risolva pagamenti» : Altolà del Tesoro sui minibot. La Lega insiste sulla possibilità di ricorrere a questi titoli per pagare i debiti della Pubblica amministrazione, ma il ministro dell'Economia,...

Tria boccia i mini-bot e rassicura l'Ue. Ma Salvini e Di Maio lo attaccano : Altolà del Tesoro sui minibot. La Lega insiste sulla possibilità di ricorrere a questi titoli per pagare i debiti della Pubblica amministrazione, ma il ministro dell'Economia,...

Matteo Renzi attacca il governo : “Peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte” : Matteo Renzi torna all'attacco del governo: "In molti mi chiedono: Matteo, ma secondo te cosa è più dannoso? La stagnazione economica di Di Maio o la regressione culturale di Salvini? Bella domanda. Se dovessi dare una risposta secca direi paradossalmente che peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte".Continua a leggere

Pensioni - la Fornero attacca Salvini : 'Non ha idea del futuro del Paese' : Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini "non ha idea del futuro del Paese": a sostenerlo è la “madre” di una fra le più contestate riforme delle Pensioni degli ultimi anni, l’economista Elsa Fornero, che interviene in merito alle politiche previdenziali messe in campo dal governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte, a partire dalla Quota 100 già richiesta da circa 150mila persone, mentre sembra già farsi strada la nuova ...

Salvini da Del Debbio quattro volte in un mese. E lo staff del Ministro attacca Piazzapulita : quattro volte ospite nelle ultime cinque puntate. Matteo Salvini torna a Dritto e Rovescio segnando un personale record di partecipazione nell’ambito dei talk televisivi.Il programma di Paolo Del Debbio ha infatti potuto godere della presenza del Ministro dell’Interno per ben tre volte nel solo mese di maggio – il 9, il 16 e il 30 maggio – e in occasione del primo giovedì di giugno.prosegui la letturaSalvini da Del Debbio quattro volte in un ...

Conte rassicura l’Europa - ma Salvini e Di Maio attaccano Bruxelles : Roma, 5 giu. (askanews) - "L'Italia rispetterà i dettami del Patto di Stabilità e Crescita", scrivono Giuseppe Conte e Giovanni Tria; nessuna manovra correttiva e nessun aumento delle tasse, dicono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E' la sintesi di come il governo italiano ha accolto l'avvio, da parte della Commissione europea, dell'iter per la procedura di infrazione. Da un lato ci sono il premier e il ministro dell'Economia che assicurano la ...

Rai - il caso "Unomattina". Il Pd ora attacca Salvini : ?"Conduce suo biografo" : Angelo Scarano Ancora tensioni in Rai per il debutto alla conduzione di Uno Mattina Estate di Roberto Poletti ex direttore di Radio Padania Scoppia un nuovo caso in Rai. Questa volta al centro delle polemiche finisce UnoMattina. Il programma infatti sarà condotto da Roberto Poletti, ex direttore di Radio Padania e biografo di Matteo Salvini. Il nuovo conduttore dovrebbe debuttare al timone di Uno Mattina Estate. E il suo ruolo ha ...

Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito di Cittadinanza : Vittorio Feltri attacca il ministro Salvini per il taglio delle pensioni, criticando la manovra che finanzia il Reddito di Cittadinanza voluto dai grillini Due attacchi nel giro di poche ore. Per i tagli alle pensioni, Matteo Salvini è finito nel mirino di Vittorio Feltri. Il direttore infatti non perdona al vicepremier della Lega di non essersi opposto alla … Continue reading Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito ...