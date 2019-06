Salta anche luglio per l’uscita Samsung Galaxy Fold? Le ultime

Nessun accordo M5S-Lega su Foa : Salta il voto. Il governo si spacca anche su Radio Radicale : Passa nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Pd (a firma Sensi e Giachetti) per “salvare” Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019. Il testo è stato riformulato, spiegano i dem, su proposta della Lega. Ma il governo con il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha dato parere contrario. H...

Cancellato il tour europeo dei Melvins per problemi di salute - Salta anche la data italiana : Il tour europeo dei Melvins è stato Cancellato. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook della band di Honey Bucket, dove in una nota scritta dallo storico batterista Dale Crover leggiamo che i suoi problemi alla schiena gli impediscono di impegnarsi nelle date del nostro continente: Amici, mi rincresce informarvi della cancellazione dell'imminente tour in Europa. Sono alle prese con un problema alla schiena e al momento ...

NBA Finals – Ancora brutte notizie per gli Warriors : Durant Salta anche Gara-4 - ma c’è una piacevole sorpresa : Kevin Durant costretto a saltare anche Gara-4 delle NBA Finals, Kerr ritrova però Thompson I Golden State Warriors hanno perso, nella notte italiana, contro i Toronto Raptors, in Gara-3 delle NBA Finals. La squadra di Stephen Curry ha dovuto fare a meno di Kevin Durant, fermo per un problema al polpaccio e di Klay Thompson, fermo anche lui per problemi fisici. In vista di Gara-4, in programma venerdì, Steve Kerr ritrova il sorriso… a ...

Finale Europa League – Rudiger festeggia anche da infortunato : Salta - balla e picchia tutti con le stampelle [VIDEO] : Antonio Rudiger ruba la scena durante la festa per la vittoria dell’Europa League del Chelsea: il calciatore tedesco, nonostante l’infortunio, ha esultato come un pazzo con le stampelle Nella Finale di Europa League tutta inglese, il Chelsea ha sconfitto l’Arsenal per 4-1, regalando a Maurizio Sarri il suo primo trofeo europeo. Durante i festeggiamenti, i giocatori del Chelsea si sono lasciati andare all’euforia ...

Comunali - c'è una cittadina in cui "tutti" (anche a sinistra) sono Saltati sul carro di Salvini : A Montesilvano, 53mila abitanti, si vota per le amministrative. E la classe politica locale è diventata improvvisamente...

FINANZA/ I numeri del Governo pronti a Saltare - grazie anche all'Ue - : L'Italia è uscita dalla recessione tecnica. L'economia però non brilla di certo. E martedì arriveranno le previsioni della Commissione europea

Napoli - Insigne è un mistero : Salta anche Frosinone? : come se tutto si fosse fermato a quella sostituzione al San Paolo. Nel giovedì santo di Passione: Lorenzo Insigne è ancora fermo lì, al faccia a faccia con Carlo Ancelotti accusato di averlo ...