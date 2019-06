Sala | «Nuovo stadio? Operazione costosissima»

Nuovo allenatore Inter - il sindaco Sala : “Questo è il Conte che mi piace” : Antonio Conte è il Nuovo allenatore dell’Inter, è stato ufficializzato questa mattina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è grande tifoso nerazzurro ed ha espresso un parere sull’arrivo del tecnico, scherzando coi giornalisti sul cognome: “Sono molto Contento, è il Conte che mi piace“, ha detto. Poi ha precisato: “Parlo con rispetto di Giuseppe Conte, come credo si debba parlare con rispetto del presidente ...

SPY FINANZA/ Il nuovo aiuto di Draghi che l'Italia pagherà Salato : In Italia qualcuno potrebbe subire il trattamento Strache. Il Paese intanto è stato ancora una volta aiutato da Mario Draghi

Multe più Salate e stretta sulla droga. Come sarà il nuovo codice della strada : Arrivano tempi duri per i trasgressori del codice della strada. Il testo base predisposto da M5s e Lega - sono state accolte anche alcune proposte dell'opposizione - dovrebbe essere votato oggi nella Commissione Trasporti della Camera. Senza l'aumento della velocità a 150 km/h sulle autostrade a tre corsie, senza la possibilità per le biciclette di andare contro mano e senza il divieto di fumo alla guida. Come aumentano le sanzioni La ...

Salario minimo - il Pd presenta il nuovo testo che sposa le richieste dei sindacati : Politica Pd, nuova proposta sul Salario minimo per spiazzare i Cinquestelle di GIOVANNA CASADIO 'La nostra proposta aggredisce finalmente questo grande tema del lavoro povero - afferma Nicola ...

Stadio Inter e Milan - il sindaco Sala : “Nuovo impianto a Milano o metteremo mani” : Si torna a parlare di Stadio San Siro. Lo fa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conference call per presentare la candidatura per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina all’associazione delle federazioni invernali Internazionali. Ecco le sue parole in merito. “Novità su San Siro? In un modo o nell’altro il Cio ha la garanzia che ci sarà un impianto ad alto livello, anche più di oggi perché io credo ...

Di Maio : “Salario minimo sarà legge entro agosto. Pronti per Europee - 8 movimenti parteciperanno a nuovo gruppo con M5s” : Prima le Europee, il 26 maggio, con il M5s che ha “l’obiettivo di essere determinanti” e si prepara a formare un nuovo gruppo all’Europarlamento con “otto movimenti” Pronti a partecipare. Poi la “seconda fase del nostro governo” che ha al centro il ceto medio e come primo obiettivo far diventare legge il salario mimino orario: “Questa settimana si chiudono gli emendamenti ed entro agosto ...

Salario minimo - nuovo round : di Alessandra Testorio nuovo tavolo di confronto lunedì tra sindacati e governo sul Salario minimo orario che il ministro e vicepremier Di Maio intende portare per legge a 9 euro lordi. Un round ...

Nuovo lutto per la famiglia di Emiliano Sala : è morto il padre Horacio : "Questo 2019 non smette di sorprenderci con un'altra brutta notizia". Con queste parole nella notte tra il 25 e il 26 aprile Julio Müller, sindaco della città argentina di Progresio, ha dato l'annuncio della morte di Horacio Sala.Horacio è il padre di Emiliano Sala, giovane attaccante del Nantes, morto il 21 gennaio, dopo esser precipitato nella Manica con un aereo privato su cui viaggiava. Emiliano era diretto a Cardiff, ...

