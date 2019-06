Roma | tramonta Higuain? L’agente | “In Italia solo la Juve”

serieanews

(Di venerdì 14 giugno 2019)- Secondo quanto riportato dal fratello agente di Gonzalo, il Pipita difficilmente accetterà di vestire la maglia dellain vista della prossima stagione. L’attaccante argentino, qualora dovesse tornare in, lo farà solamente per vestire la maglia della Juventus. Il fratello/agente dell’attaccante ha così ammesso ai microfoni di “Radio Marte”: ““Gonzalo ha … L'articolo? L’agente: “Inla Juve” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

