Roma | Totti potrebbe anche lasciare il club

Roma - evacuato il palazzo dove è nato Totti : malori tra condomini e carabinieri : Allarme nella notte in un palazzo, al civico 18 di via Vetulonia, in zona San Giovanni a Roma dove era stata segnalata la presenza di una sostanza irritante. Nell'edificio, che è quello...

Totti shock - vicino l’addio alla Roma : i motivi della rottura : Altra notizia shock che rischia di sconvolgere il mondo Roma, si profila un altro clamoroso addio dopo quello di Daniele De Rossi, stiamo parlando di Francesco Totti, la voce rischia seriamente di fare rumore. Mai da quando fa parte dei giallorossi l’ex capitano è stato così vicino dall’addio alla Roma, la dirigenza le sta provando tutte per convincerlo a rimanere ed è rimasta spiazzata dal messaggio pubblicato nella giornata ...

La rassegna stampa di venerdì 14 giugno – Le prime pagine di calcio : “scambio Juve-Roma - shock Totti” [FOTO] : 1/5 Gazzetta dello Sport ...

TOTTI VIA DALLA Roma?/ Voci sul rifiuto del ruolo da dt : 'Leggo tante cose e...' : TOTTI via DALLA ROMA? L'ex capitano avrebbe rifiutato il ruolo di direttore tecnico propostogli DALLA società: la presa di posizione del Pupone.

Roma – Totti nuovo direttore tecnico? La verità dell’ex capitano giallorosso : Francesco Totti taglia corto: le parole dell’ex capitano giallorosso parla sui social del suo futuro ruolo nella Roma Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del futuro di Francesco Totti alla Roma: si vocifera infatti di un’offerta della società, che avrebbe proposto all’ex capitano giallorosso di ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Stanco degli inutili rumors, Totti ha deciso di zittire tutti sui social: ...

Roma - attesa la risposta di Totti : in ballo il ruolo di direttore tecnico [DETTAGLI] : La Roma attende di conoscere la risposta di Francesco Totti per quanto riguarda il ruolo di direttore tecnico offertogli dalla società. Dopo aver risolto la questione allenatore con l’ingaggio del portoghese Paulo Fonseca, ora i giallorossi rischiano di ritrovarsi con una brutta gatta da pelare. Tre gli scenari che si aprono: la prima ipotesi è che Totti accetti mettendosi così alla prova in un nuovo ruolo che prevede maggiori ...

Roma - il saluto di Ranieri : il futuro - il ruolo di Totti e le voci sullo spogliatoio : “La societa’ vuole fare le cose per bene, anche il fair-play finanziario lo impone, e avendo lo stadio ci possono essere introiti maggiori. Dietro stanno lavorando bene, il pubblico pero’ vuole vedere i risultati sul campo e ora e’ importante trovare un allenatore, un direttore sportivo e che tutti remino dalla stessa parte”. Il futuro della Roma passa dalla stadio e Claudio Ranieri fa il suo personale in ...

Panchina Roma - pazza idea : per Planetwin365 c’è addirittura l’ipotesi Totti : Ricordi strettamente collegati alle speranze per il futuro. La Roma cerca il nuovo allenatore e lo fa guardando nel proprio passato: fra i tecnici accostati al club capitolino nelle ultime ore in molti hanno indossato la maglia giallorossa. Gigi Di Biagio, per esempio, ha giocato con la Roma dal 1995 al 1999. Con nessun’altra squadra ha segnato tanto quanto con i Romanisti (18 gol fra campionato e coppe). Il legame è sempre stato ...

Pallotta : su Totti e De Rossi cazzate - qualcuno vuole che alla Roma vada tutto a puttane : Roma – “Penso che non ci sia dubbio sul fatto che alcune persone esternamente amino le polemiche e vogliano causare problemi a questa squadra. Vogliono che alla Roma vada tutto a puttane. Si preoccupano dei loro obiettivi personali, piuttosto che della squadra o dei veri tifosi. Ed e’ per questo che continuano a fornire notizie negative ai giornalisti, nel tentativo di sensazionalizzare screzi o problemi ordinari che possono ...

Caso De Rossi-Totti - Pallotta : «Non mi costringeranno a lasciare la Roma. Qui per vincere - mai preso un soldo» : Dopo le tante polemiche che hanno seguito l'addio di Daniele De Rossi alla Roma, il presidente giallorosso , James Pallotta, scrive una lettera ai tifosi pubblicata sul sito ufficiale del club....

Caso De Rossi-Totti - Pallotta : «Non mi costringeranno a lasciare la Roma» : Dopo le tante polemiche che hanno seguito l'addio di Daniele De Rossi alla Roma, il presidente giallorosso , James Pallotta, scrive una lettera ai tifosi pubblicata sul sito ufficiale del club....

Caso De Rossi-Totti - parla Pallotta : «Non mi costringeranno a lasciare la Roma» : «Conosco la storia di questa città negli ultimi 3.000 anni, so come vanno le cose. Nessuno mi costringerà a lasciare la Roma». La verità del presidente James Pallotta...

Caos Roma : Daniele De Rossi voleva far fuori Francesco Totti. Ma la società smentisce tutto : A Roma è scoppiato il Caos. Di nuovo, e stavolta rischia di far crollare tutto. tutto nasce da un'inchiesta di Carlo Bonini e Marco Mensurati su La Repubblica che...

Caos Roma : Daniele De Rossi voleva far fuori Francesco Totti : A Roma è scoppiato il Caos. Di nuovo, e stavolta rischia di far crollare tutto. Tutto nasce da un'inchiesta di Carlo Bonini e Marco Mensurati su La Repubblica che...