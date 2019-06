Roma | Pallotta | “Totti si prenda tutto il tempo per decidere il suo futuro”

Pallotta : “Fienga - Baldini e io pensiamo che Totti sia importante per la Roma” : In un’intervista pubblicata sul sito della Roma, James Pallotta parla anche di Totti, che, come scritto stamattina, sarebbe in guerra con Bandini. A proposito del presunto mancato invito di Totti a Londra, per conoscere il nuovo allenatore Fonseca, Pallotta dice: “Ovviamente non è vero. Per la cronaca, fatemi dire una cosa in maniera piuttosto chiara a coloro che pensano di poter creare continuamente divisioni all’interno di questo club: ...

Pallotta : “Fienga - Bandini e io pensiamo che Totti sia importante per la Roma” : In un’intervista pubblicata sul sito della Roma, James Pallotta parla anche di Totti, che, come scritto stamattina, sarebbe in guerra con Bandini. A proposito del presunto mancato invito di Totti a Londra, per conoscere il nuovo allenatore Fonseca, Pallotta dice: “Ovviamente non è vero. Per la cronaca, fatemi dire una cosa in maniera piuttosto chiara a coloro che pensano di poter creare continuamente divisioni all’interno di questo club: ...

Paulo Fonseca è l'allenatore della Roma/ Ufficiale - Pallotta : 'entusiasmerà i tifosi' : Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma: ecco l'annuncio Ufficiale del club capitolino. L'entusiasmo del presidente Jim Pallotta.

Roma - Paulo Fonseca nuovo allenatore. Pallotta : "Ci farà entusiasmare" : "Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel club". L'annuncio sul nuovo tecnico della Roma arriva direttamente dal presidente giallorosso Jim Pallotta. "Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio cor

Roma : i tifosi vogliono Ferrero al posto di Pallotta : La lettera di Pallotta ai tifosi della Roma non sembra aver placato gli animi nella tifoseria giallorossa. Durante la notte, racconta il Corriere dello Sport, sono comparsi striscioni contro il presidente in diverse zone della città. Il messaggio è chiarissimo: “Pallotta vattene, Roma vuole Ferrero”. Una parte della tifoseria preferirebbe avere come presidente Massimo Ferrero, attuale patron della Sampdoria, Romano di nascita e ...

Roma - Taormina : “Pallotta venda la società. Dello stadio non interessa niente a nessuno” : L’avvocato Carlo Taormina commenta all’Adnkronos la lettera del presidente della Roma, James Pallotta, ai tifosi giallorossi: “Penso che Pallotta debba fare una sola cosa. Vendere la Roma e permettere così che la gloriosa società che è stata di Franco Sensi e di Dino Viola riprenda il suo percorso sportivo di successi e basato sul l’attaccamento alla maglia e ai tifosi”. Caos Roma, le reazioni dopo la lunga ...

Caos Roma - le reazioni dopo la lunga lettera del presidente Pallotta : Nelle ultime ore è stata pubblicata una lettera da parte del presidente della Roma Pallotta, sono stati toccati tanti argomenti anche le ultime voci su divergenze nello spogliatoio riguardanti anche De Rossi e Totti. Massimo D’Adamo, giornalista sportivo che sulla Romanissima radio Centro Suono Sport conduce la trasmissione Bar Forza Lupi ha parlato della situazione: ”una tifoseria, quella Romanista, scontenta che vive un ...

Caos Roma - parla Pallotta : “Deluso però non scappo” : Caos Roma, parla Pallotta: “Deluso però non scappo” Ieri il quotidiano Repubblica ha svelato alcuni retroscena sulla Roma riportati in un’inchiesta esclusiva. Tra le altre cose, si è scritto anche di tensioni presenti tra Daniele De Rossi e Francesco Totti, con anche altri senatori della rosa giallorossa che avrebbero voluto il Pupone fuori dalla società, oltre a Monchi e Di Francesco. Dopo la pubblicazione sulle colonne ...

Roma - la verità di Pallotta : «Nessuno mi costringerà ad andarmene». La lunga lettera da Boston : Il presidente della Roma James Pallotta ha scritto una lunga lettera, pubblicata sul sito ufficiale del club giallorosso, in cui risponde alle polemiche dei giorni scorsi sull'addio...

Pallotta : su Totti e De Rossi cazzate - qualcuno vuole che alla Roma vada tutto a puttane : Roma – “Penso che non ci sia dubbio sul fatto che alcune persone esternamente amino le polemiche e vogliano causare problemi a questa squadra. Vogliono che alla Roma vada tutto a puttane. Si preoccupano dei loro obiettivi personali, piuttosto che della squadra o dei veri tifosi. Ed e’ per questo che continuano a fornire notizie negative ai giornalisti, nel tentativo di sensazionalizzare screzi o problemi ordinari che possono ...