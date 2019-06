Roma | evacuato il palazzo dove è nato Totti | malori tra condomini e carabinieri

Roma - incendio agli ex studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. Traffico in tilt Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella ex sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio...

Roma - incendio agli studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. Traffico in tilt Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio Sky...

Roma - incendio agli studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. SkyTg24 non funziona Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio Sky...

Roma - incendio agli studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio Sky...

Roma - esplosione in Comune a Rocca di Papa : feriti sindaco e dipendenti - evacuato il centro storico : esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: feriti sindaco e dipendenti, evacuato il centro storico. L'esplosione è avvenuta sotto all'edificio del Comune, in corso...

Maltempo - forte vento a Roma : evacuato il Bioparco - 120 interventi dei vigili del fuoco : evacuato il Bioparco di Roma a causa del vento forte. Sul posto pattuglie della polizia locale intervenute, secondo quanto si e’ appreso, su richiesta della direzione di evacuazione e chiusura per motivi di sicurezza. Diversi gli alberi e i rami caduti in strada e su auto in sosta. Tra questi in Lungotevere degli Alberteschi e in via Castro Pretorio sono stati centrati due taxi, ma fortunatamente senza provocare feriti. Raffiche di vento e ...