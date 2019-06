Rod Fergusson | se fossi rimasto con Epic avrei cancellato Fortnite

eurogamer

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il boss dello studio responsabile di Gears 5, The Coalition, afferma che se fosse stato per lui,non avrebbe mai visto la luce del giorno. In un'intervista con Game Informer, Rod, che ha lavorato pressoGames per sette anni prima di partire nell'agosto 2012, ha detto che "avrebbe" il battle royale all'inizio del suo sviluppo.ha affermato: "secon". ", quando era Save the World, era un progetto che aveva solo alcune sfide, e come direttore della produzione in quel momento, quel gioco non avrebbe ottenuto il mio via libera per poter continuare lo sviluppo." Fortunatamente pernon ha avuto successo nei suoi tentativi di chiudere il gioco, e mentre Save the World ha avuto un periodo di difficoltà dal suo lancio nel 2017, la modalità battle royale del gioco lo ha trasformato in ...

