Roberta Giarrusso ansia prima del matrimonio | la figlia si è fatta male

Roberta Giarrusso si sposa : a giugno le nozze con Riccardo : Roberta Giarrusso presto sposa: a giugno il matrimonio con il compagno Riccardo Roberta Giarrusso convolerà presto a nozze con Riccardo, compagno di vita e padre di sua figlia. Lo ha dichiarato lei stessa oggi, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi e pubblicata nell’ultimo numero in edicola. Questo è sicuramente un momento felice per la Giarrusso […] L'articolo Roberta Giarrusso si sposa: a giugno le nozze con Riccardo ...