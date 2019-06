Ritardi cartelle di pagamento | interessi di mora scendono al 3 | 01% | cosa cambia

leggioggi

(Di venerdì 14 giugno 2019) Con il Provvedimento 23 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate il tasso deglidiscende al 2,68% dal 3,01% in ragione annuale, a decorrere dal giorno 1° luglio 2019. Quando una cartella diè pagata con un ritardo superiore a 60 giorni, oltre all’innalzamento dell’aggio di riscossione dal 3% al 6%, Agenzia delle Entrate – Riscossione applica glidi, che, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, sono conteggiati sulle somme che sono iscritte a ruolo a titolo di imposta, cioè, con esclusione delle sanzioni e degliper ritardata iscrizione a ruolo. Glididecorrono non dal 61° giorno successivo alla data della notifica della cartella dima dalla data di notifica della cartella dia quella in cui è eseguito ildelle somme pretese, applicando il tasso di interesse che è determinato ...