Risparmi da Quota 100 e reddito La lettera critica di Conte all' Ue

Una lettera dal Contenuto più politico che numerico, che dirà no alla manovra correttiva chiesta dal commissario Pierre Moscovici e no alle "correzioni sostanziali della traiettoria fiscale" invocate da Valdis Dombrovskis

Scrive Giovanni Tria, diffonde Giuseppe Conte. Sono le 16.39 quando da palazzo Chigi il premier fa partire una lunghissima nota piena di numeri, puntellati da termini, sigle e acronimi da economisti puri. All'affondo di Bruxelles, che ha aperto la strada alla procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per debito eccessivo, il governo decide di rispondere con i numeri.

Pensioni : i Risparmi di Quota 100 e Rdc saranno utilizzati per ridurre il deficit : "Sono soddisfatto della lettera dell'Italia all'Ue perché ci sono segnali positivi per l'economia italiana e sono convinto che l'Europa rispetterà la nostra volontà di crescere e tagliare le tasse", lo ha spiegato il vicepremier della Lega Matteo Salvini commentando la le motivazioni che hanno spinto l'Italia ad inviare la lettera a Bruxelles riguardante i rilievi sul debito pubblico.

È stata inviata a Bruxelles la Lettera con cui il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, risponde alle domande della Commissione europea sul debito italiano. Nel testo, a differenza della bozza circolata nel pomeriggio di venerdì, non ci sono riferimenti a risparmi su welfare, reddito di cittadinanza o a quota 100, nonostante in serata il viceministro all'Economia, Laura Castelli, abbia confermato il contenuto del testo.

