Rigenerazione urbana | approvato il piano per Bagnoli La Regione dice no | Lezzi | remano

Bonifica e Rigenerazione urbana - approvato il Praru di Bagnoli : Approvato oggi a Napoli il Praru di Bagnoli, il Programma di Bonifica e rigenerazione urbana relativa allo stralcio urbanistico degli interventi. Questo passaggio, ritenuto fondamentale per le opere...

Milano : da Comune 1 mln per progetti di Rigenerazione urbana : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Un milione di euro a disposizione per progetti di rigenerazione urbana a Milano. Torna il bando per animare i quartieri e rafforzare attività e servizi rivolti agli abitanti con progetti che coinvolgano le reti territoriali e sostengano le organizzazioni dei cittadini.

Rigenerazione urbana - a Milano apre cantiere di corso Como Place : Rigenerazione urbana.Cinque miliardi è la cifra investita negli ultimi 10 anni da Coima, piattaforma di sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari.

Sblocca cantieri - Simoncini : “Si osi di più in tema di Rigenerazione urbana” : «Era lecito attendersi qualcosa di più in tema di rigenerazione urbana dal decreto Sblocca cantieri, di cui è stato avviato l’iter di conversione in legge. Certamente non è semplice per un Governo intervenire in modo efficace in una materia come quella urbanistica su cui tanto incide la potestà normativa degli enti locali, ma il provvedimento approdato nelle commissioni del Senato è fin troppo prudente. Le prescrizioni sulle deroghe da apportare ...

Milano - il progetto di Rigenerazione urbana in Via Grosio di Arcadia Center vince un altro importante premio [FOTO] : Arcadia Center, l’ambizioso progetto di rigenerazione urbana a cura dello Studio Giuseppe Tortato Architetti, nel quartiere gallaratese a Milano, ha vinto la Menzione d’Onore ai The Plan Awards 2019, nella categoria Business&Office. A convincere la giuria di esperti internazionali, chiamati a decidere, l’architettura sinuosa e sostenibile dell’immobile, tuttora in costruzione (la consegna è prevista entro la fine dell’anno) che occupa una ...