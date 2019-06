Recensione Msi Prestige PE130

Recensione Msi GL63 8SE : RTX al giusto prezzo! : La serie GL dei notebook targati MSI è nota per offrire, nella fascia medio/alta del mercato, soluzioni eccellenti per quanto riguarda l’ambito gaming. In particolare, quest’oggi esamineremo nel dettaglio l’interessante MSI GL63 8SE, portatile dalle leggi di più...

Recensione Msi GeForce GTX 1660 Ti GAMING X : Nvidia, con la nuova GTX 1060 Ti, porta sul mercato una GPU dalle ottime performance in diretta competizione con la 1070. Come di consueto, MSI propone la sua personalizzazione della scheda video targata Nvidia apportando,

MSI Optix MAG241CR curvo : Recensione : Il mercato dei monitor è incredibilmente vasto ed è pieno di particolarità che contraddistinguono, innanzitutto monitor da televisioni, e in secondo luogo, buoni monitor da monitor mediocri. I fattori che influiscono sono ovviamente la risoluzione, ma anche la frequenza di aggiornamento, l'aspect ratio e luminosità, per non parlare dell'estetica, forma (curved o non curved?) e pollici. MSI, già nota casa produttrice di eccellenti

Recensione Msi Infinite S : piccola perla! : Quando si pensa a un PC fisso da gaming, soprattutto se si punta alla fascia alta, si è soliti osservare macchine sì potenti ma anche piuttosto ingombranti. Ebbene, MSI Infinte S è in grado di

Recensione Msi Trident Arctic 3 : Al giorno d’oggi siamo abituati a vedere PC gaming dalle più disparate forme, dalle dimensioni più o meno grandi ai led RGB. Quello che ci propone MSI oggi, è un PC gaming davvero singolare, si tratta del Trident Arctic 3 ed è stato definito da molti “console killer” scopriamo perché. Design Il motivo di quell’ appellativo è presto detto, la dimensione. MSI Trident Arctic 3 ha una dimensione, per ...

Recensione Msi Optix MAG271CR : che bomba! : I monitor da gioco targati MSI sono spesso sinonimo di qualità, sia in termini di assemblaggio che di prestazioni in gioco. Quest'oggi vi parliamo di MSI Optix MAG271CR, pannello dalle interessanti caratteristiche pensato, chiaramente, per

MSI Vigor GK 80 - la Recensione : MSI si sta dando sempre più al mondo del gaming anche lato periferiche e lo fa con prodotti di qualità sempre maggiore. In questo caso MSI ci ha dato modo modo di provare la sua tastiera top di gamma ovvero la Vigor GK80, e c’è da dire che questa periferica ci ha lasciati piacevolmente sorpresi al netto di qualche piccola pecca che, diciamolo subito, in ogni caso non va ad inficiare minimamente sull’esperienza generale dell’utilizzo del ...

MSI Immerse GH60 : Recensione : Negli ultimi anni MSI è riuscita ad inserirsi molto bene nel mercato del gaming, sfoderando periferiche dall’aspetto e qualità importanti. Cosi come è altrettanto importante, sia nelle dimensioni che nel funzionamento, l’headset del produttore taiwanese, l’Immerse GH60. Andiamo ad analizzarlo nel dettaglio. Aspetto e struttura Come prima anticipato le nuove cuffie MSI si presentano sin da subito, con una confezione dalle ...

MSI Vigor GK60 : Recensione : La tastiera Vigor GK 60 è la proposta di MSI per chi cerca solidità, eleganza e prestazioni di livello superiore in una periferica soprattutto – e naturalmente – in ambito gaming. In realtà questa periferica si comporta egregiamente anche al di fuori del puro ambito da “gamer incallito” regalando una buona impressione anche lato office. Non che ci sia da stupirsi dato che MSI è ben nota per la qualità e la versatilità dei suoi ...

Recensione Msi Immerse GH60 : comodità! : MSI, con suoi prodotti, abbraccia il mondo del gaming in ogni sua espressione realizzando dispositivi adatti a ogni tipo di videogiocatore. Dopo avervi parlato recentemente di supporti e periferiche da gioco, quest'oggi analizziamo nel dettaglio

Recensione Msi Force GC30 : versatilità! : MSI è sicuramente nota per la produzione di PC e notebook da gaming dalle elevate prestazioni e componenti estetiche davvero accattivanti. Oltre alle macchine da gioco e ai relativi hardware, l'azienda taiwanese ha più volte