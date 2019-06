Radio Kiss Kiss Napoli | “Erede di Albiol | non solo Manolas | gli azzurri valutano…”

Radio Kiss Kiss Napoli : “Obiettivo Radu della Lazio : può arrivare a parametro zero : Giuntoli punta Radu Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato sul un possibile nuovo obiettivo per il mercato in entrata del Napoli: “Tra i nomi per le fasce, attenzione perché il Napoli potrebbe prendere Radu a paramtero zero dalla Lazio. Matteo Materazzi, il suo agente, ha rapporti splendidi con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Potrebbe andar via gratis, il suo agente ...

Radio Kiss Kiss – De Maggio : ” Se Sarri va alla Juve non sarebbe un tradimento” : Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’ormai imminente passaggio di Sarri alla Juventus. Le sue parole nella trasmissione Radio Goal: “Se non ci va resta il nostro Comandante, se ci va di Comandante resta poco. Se Sarri dovesse sposare la Juventus non voglio sentir parlare di tradimento, ma neanche di comunismo. Uno che guadagna 7 milioni all’anno, ma cosa ci vedete di comunismo? Per carità, non ...

Radio Kiss Kiss Napoli – La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta per chiudere l’affare Castagne : La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta Mercato Napoli – Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha parlato durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto ha dichiarato riguardo illuso mercato del Napoli: “Sarri fu esonerato dal Sorrento sei anni fa, ora è vicino alla Juventus. Sarri fu un’intuizione di De Laurentiis, senza Napoli non sarebbe stato Maurizio Sarri. Dal punto di vista romantico, ...

Radio Kiss Kiss - De Maggio : “Il Napoli prenderà sei giocatori - tre top! ADL vuole che Ancelotti costruisca una grandissima squadra! I nomi” : De Maggio sul mercato del Napoli Il giornalista e direttore Walter De Maggio, è intervento a Radio Kiss Kiss durante Radio Goal ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: “C’è feeling totale, Ancelotti con Giuntoli e De Laurentiis si ritrovano su tutto a partire da mercato in entrata ed uscita. Per quanto riguarda il ritiro estivo di Dimaro, invece, mi dicono che sarà pazzesco. Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli hanno già deciso le linee ...

Pistocchi a Radio Kiss Kiss Napoli : “La Juventus ha già scelto il nuovo allenatore” : Maurizio Pistocchi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del cambio in panchina per la Juventus: “Vi sembra possibile che la Juve chiuda tutti i rapporti con Allegri senza avere già un accordo con un altro allenatore? La Juventus è un grande club e se ha deciso di separarsi è perché il tecnico dell’anno prossima l’ha già preso”. Leggi anche : Ceccarini a KK: ” L’Atalanta è una bottega cara, non sará facile per il ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Bagni : “Il Napoli deve migliorare in questo reparto - mancano alternative” : Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli si è interrogato su dove può migliorare il Napoli, le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli ha bisogno di centrocampisti. Non solo per fare numero, anche di qualità. Bisogna comprare calciatori allo stesso livello di quelli presenti in rosa. Nel finale di stagione il Napoli è stato costretto a far giocare sempre gli stessi calciatori per mancanza di alternative. E servirà anche ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Tavecchio : Ristrutturiamo quello che abbiamo - sono amante del restauro” : Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del tema stadi in Italia. Le sue parole : “L’Italia è un paese altamente urbanizzato, con pochi spazi disponibili per nuovi stadi che tra l’altro significherebbero un’opera di cementificazione importante. E’ questo il motivo per cui io e chi la pensa come me, sono un accanito sostenitore di restauro e ...

Radio Kiss Kiss – Napoli - ha la fiducia totale di Ancelotti : dichiarato incedibile! : Calciomercato Napoli, Luperto dichiarato incedibile Radio Kiss Kiss, Diego De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Luperto: “Ancelotti ed il Napoli hanno ribadito fiducia totale a Luperto che ha dato risposte positive. Nonostante l’interesse di tante squadre, il club azzurro è stato categorico: il ragazzo non partirà” Leggi anche Napoli, arriva la beffa per Chiesa: ha detto sì alla Juventus Potrebbe ...

Radio Kiss Kiss - De Maggio fa il punto sul mercato del Napoli : trattative e cessioni : Walter De Maggio sul mercato del Napoli Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio è intervenuto nel corso di Radio Goal per parlare del calciomercato azzurro sui possibili acquisti e sulle probabili cessioni. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj è seguito dall’Inter, ma se Sarri dovesse andare alla Roma, l’albanese potrebbe andare anche alla Roma. Trippier piace sia a Napoli che alla Juventus. De Paul pure piace non poco al ...