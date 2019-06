Questa è una casa di sinistra | la politica conta | affitto negato a giovane

Volete lavorare nel mondo della moda? Questa è una buona occasione : Capacità di pianificazioneOriginalitàImprenditorialitàPresentazione impeccabileProblem solvingCorrere, che fatica mortale e che noia assoluta talvolta. Per qualcuno per lo meno è così; poi però succede che questo qualcuno finisce su un lungomare mozzafiato che costeggia l’Oceano da cui la mattina sorge il sole e improvvisamente quelle scarpe da running assumono un fascino irresistibile. Cos’è successo? Banalmente, è cambiato l’àmbito, il ...

Tv Luna – James Rodriguez vuole solo il Napoli! Questa la proposta di ADL al Real Madrid : il prestito - le cifre : James Rodriguez-Napoli Il Napoli forte su James Rodriguez, secondo Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, il giocatore ha già comunicato al Real Madrid la propria decisione di volere solo il trasferimento a Napoli. “James Rodriguez in caso di cessione vuole solo il Napoli ed ha già informato della sua scelta il Real Madrid. La formula proposta da Aurelio De Laurentiis agli spagnoli è quella del prestito con diritto di riscatto. Al ...

Questa notte spazio a Inside Xbox con una puntata speciale dedicata ad annunci e sorprese : Come molti di voi sapranno, Microsoft ha tenuto ieri la sua conferenza dedicata a questo scoppiettante E3 2019, presentando alcune esclusive già note ed annunciando alcuni nuovi titoli. Tuttavia sembra che la compagnia abbia deciso di approfondire alcuni argomenti tramite uno speciale episodio di Inside Xbox.L'evento sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di Xbox a mezzanotte (ora italiana), al momento non abbiamo idea di quali titoli ...

Questa ‘Piccola palude degli orrori’ è una pianta che mangia le salamandre : ecco come : Gli scienziati in Canada hanno trovato una pianta carnivora che li ha lasciati a bocca aperta: invece dei 'soliti' insetti e ragni, Questa pianta si nutre di salamandre giovani che uccide anche in 19 giorni. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sulla pianta carnivora ribattezzata 'Piccola palude degli orrori’.Continua a leggere

Roma - fermato il nigeriano che ha pestato un portantino all'Umberto I : Questa mattina ha aggredito una ragazza : È stato fermato il nigeriano di 48 anni che ha massacrato di botte un portantino nella sala d'attesa del policlinico Umberto I a Roma. I...

Occlusioni delle vie lacrimali - una modalità “rivoluzionaria” per diagnosticare Questa patologia : Un esame mininvasivo, in tempi rapidi e con immagini di alta qualità: questa è la TC Revolution, una TAC con tecnologia diagnostica d’avanguardia di cui si è dotato, nei primi mesi dell’anno, il reparto di Radiologia dell’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma. L’ultima generazione della tomografia computerizzata ha portato ad ampliare i campi di applicazione: i casi d’utilizzo di questa tecnologia includono infatti anche l’oculistica, soprattutto ...

Questa SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino all’8 giugno : Nuova SETTIMANA con la soap Una VITA, e non dimenticate anche (su Rete 4) l’appuntamento alle 22,30 di sabato 8 giugno. Vi riepiloghiamo anticipazioni e trame della SETTIMANA che parte oggi: Jaime cerca di convincere Samuel a costituirsi per espiare le sue colpe e rifarsi una VITA, ma il giovane compie un atto efferato. Casilda decide di non portare più il lutto, prima di tutto perché la ritiene una farsa e poi perché è troppo giovane per ...

Fiorentina - Veretout mette alle spalle una stagione complicata : “Questa società merita di più” : Il giocatore della Fiorentina ha commentato sui social l’esito del campionato, che ha visto la Fiorentina salvarsi all’ultima giornata “La Fiorentina merita di più“. Lo scrive su Instagram il centrocampista dei viola Jordan Veretout dopo il pareggio a reti inviolate contro il Genoa, che ha consentito ad entrambe le squadre di raggiungere la salvezza all’ultima giornata di campionato. “Abbiamo sognato ...

Questa SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 2 giugno : Ancora una nuova SETTIMANA con la telenovela Una VITA, che vedremo anche (su Rete 4) alle 22,30 di martedì 28 maggio. Vi riepiloghiamo anticipazioni e trame della SETTIMANA in partenza (aspettando alcuni cambiamenti di programmazione di cui presto vi parleremo): Riera, appartato in un vicolo con Carmen, le promette di rivelarle i segreti di Ursula; quest’ultima, da lontano, li intravede confabulare. Dopo aver scoperto da Briz che Diego non ...

Chef Rubio a Salvini : “Ogni volta che fai una figura di m*** ti arriva una busta con proiettile. Questa cosa mi puzza” : Nei giorni scorsi una busta con un proiettile, indirizzata a Matteo Salvini, è stata intercettata dal Centro di Smistamento Postale di Roma ed è stata sequestrata dagli artificieri. La notizia è stata diffusa da fonti del Ministero dell’Interno nella giornata di ieri. Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio, spesso critico nei confronti del leader della Lega, ha pubblicato un video in cui chiede a Salvini maggiore chiarezza: “A ...

Questa SETTIMANA a UNA VITA - anticipazioni fino al 25 maggio : Pronti? Inizia una nuova SETTIMANA della telenovela Una VITA, che vedremo anche (su Rete 4) alle 22,30 di martedì 21 maggio. Vi riepiloghiamo anticipazioni e trame della SETTIMANA in partenza: Ursula dà la falsa lettera a Samuel, il quale pensa così che i due amanti intendano incontrarsi. Il giovane Alday si prepara ad affrontare Diego, progettandone la morte. La situazione per le strade è molto tesa e sempre più lavoratori marciano verso la ...

“Questa Lega è una vergogna - lo diceva anche Pino” - a Napoli lo striscione del fratello di Pino Daniele contro Salvini : anche Salvatore, fratello di Pino Daniele, partecipa alla contestazione degli striscioni contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, atteso oggi a Napoli per prendere parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal balconcino della sua casa, nel centro storico, ha esposto la scritta: “Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino”. L'articolo “Questa Lega è una vergogna, lo diceva ...

Salvatore Daniele contro Salvini a Napoli : "Lo diceva anche mio fratello Pino : Questa Lega è una vergogna" : anche Salvatore, il fratello di Pino Daniele, ha partecipato alla contestazione degli striscioni contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che è atteso oggi a Napoli per prendere parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal balconcino della sua casa, in San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico di Napoli, ha esposto la scritta: “questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio ...

Tommaso Paradiso : “Sarò il regista di una commedia musicale”. E sul nuovo singolo : “Tutti diranno “cos’è Questa cagata?” ma poi la balleranno e io…” : “Tutti al primo ascolto, come è già successo con Riccione, diranno ‘cos’è questa cagata? Poi la balleranno e io farò un sacco di soldi con i diritti SIAE”. Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti è un fiume in piena mentre commenta il nuovo singolo “Maradona Y Pelé”, scritta da lui stesso e prodotta da Dardust, in uscita il 17 maggio. Il brano se la vedrà nella lotta dei tormentoni estivi con Loredana Bertè (“Tequila e San Miguel”) e ...