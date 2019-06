Quattro casi che raccontano il Pd alle prese con la sua identità

Emergenza sanitaria in Brasile : 166 mila casi di febbre dengue in Quattro mesi : Lo stato di Minas Gerais, in Brasile, ha dichiarato lo stato di Emergenza sanitaria, dopo che sul territorio statale sono stati registrati 165.853 casi probabili di febbre dengue tra gennaio e aprile 2019, con un incremento del 921,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Sono stati confermati ventuno decessi dal virus, e sono in fase di analisi 66 casi. Secondo quanto riferito dal portale del quotidiano Folha de Sao Paulo, la malattia ha cicli ...