Quasi ufficiale il nuovo album di Niccolò Fabi prima del tour nei teatri

optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ildipotrebbe arrivare molto presto. L'annuncio arriva direttamente dai canali social dell'artista che potrebbe tornare con undi inediti a tre anni da Una somma di piccole cose e a due da Diventi Inventi 1997-2017, dopo il quale ha deciso di prendersi una lunga pausa. Il ritorno sui social con un annuncio di novità è avvenuto in occasione della resadelle date che condurrà a cominciare dal mese di dicembre, per le quali sono in prevendita i biglietti e che stanno facendo registrare i primi sold out. Nelle sue parole non si legge ancora la dichiarazionedel ritorno con un, anche se l'intento è quello di pubblicare nuova musica in vista dei live che inizieranno nei prossimi mesi. "Le ascolto e le riascolto. In luoghi diversi. In orari diversi. E non suonano mai allo stesso modo. In una stazione o nel buio della mia ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Quasi ufficiale il nuovo album di @niccolofabi prima del tour nei teatri - OptiMagazine : Quasi ufficiale il nuovo album di @niccolofabi prima del tour nei teatri - xcholeric : Abbiamo la data ufficiale e anche la foto mi trema tutto dalla felicità mi tremano pure le unghie dei piedi ci siam… -