PS5 e Xbox Scarlett a costeranno 399 dollari? Secondo Michael Pachter sì

Secondo un rumor PS5 potrebbe essere più potente rispetto ad Xbox Scarlett : Ora che sia Sony che Microsoft hanno svelato qualcosa di più sulle rispettive console di prossima generazione, le due major si scontreranno inevitabilmente nei prossimi mesi.Entrambe le società promuoveranno il proprio prodotto in base ad una serie di caratteristiche che spaziano dalla capacità di streaming passando per la riduzione del caricamento dei giochi e così via. Tuttavia, come riporta Gamerant, da qualche tempo circola un rumor che ...

Todd Howard su PS5 e Xbox Scarlett : "Sony e Microsoft questa volta non commetteranno errori al lancio" : Il lancio di una nuova console è estremamente complicato e il passato recente ce lo ha dimostrato in più di un'occasione. L'attuale generazione ha visto Xbox One arrancare a causa di un prezzo maggiore e di una strategia comunicativa che non aveva fatto breccia e che era stata sfruttata anche da Sony stessa (ricordate il video sui giochi usati?). La scorsa ha visto PS3 faticare e per quanto riguarda PS5 e Xbox Scarlett cosa possiamo ...

Rainbow Six Siege potrebbe essere supportato anche su PS5 e la prossima Xbox. Ubisoft non ha in programma un sequel : Ubisoft vuole mantenere Rainbow Six Siege vivo per molto tempo e non ha in programma un sequel, riporta VG247.com.L'ultimo Rainbow Six ha avuto un enorme successo per Ubisoft, guadagnando oltre $ 1 miliardo dal suo lancio nel 2015. Attualmente sta godendo del suo quarto anno di nuovi contenuti, dal momento che nuovi operatori continuano ad essere aggiunti al gioco.Rainbow Six Siege è un esempio di successo dei giochi come servizio e, a quanto ...

Xbox Scarlett più potente di PS5? Nei primi anni potrebbero esserci solo giochi cross-gen con Xbox One e nessuna esclusiva : Con l'E3 2019 alle porte è inevitabile riflettere sui possibili annunci delle compagnie più importanti del settore e guardare al futuro che si intreccia con l'arrivo della prossima generazione di console. In questo senso l'E3 di Microsoft potrebbe essere estremamente interessante e alcuni rumor delle scorse ore hanno attirato la nostra attenzione.Le informazioni incentrate soprattutto su Xbox Scarlett non sono ovviamente ufficiali ma arrivano da ...

Next-gen tra PS5 - Xbox Scarlett e Google Stadia : il produttore di GTA 6 guarda al futuro : PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia. Sono questi i nomi che per il momento dipingono la prossima generazione videoludica. Visioni diverse sul futuro del gaming da aziende diverse - e necessariamente rivali -, che proveranno a dare una propria interpretazione alle esigenze dei gamer e degli sviluppatori con le loro prossime console. Alcuni affidandosi allo streaming - è il caso di Google, che con Stadia punta ad eliminare il tradizionale supporto ...

PS5 e Xbox Scarlett adotteranno obbiettivi e strategie di mercato diversi : Siamo all'alba di una nuova generazione videoludica, e mentre aspettiamo trepidanti il lancio delle nuove console, possiamo già ragionare in termini di console war e la conclusione è decisamente inaspettata, come ci fa notare Inverse.La console war infatti sembra destinata stemperarsi, questo perché Microsoft e Sony si sono prefissate obbiettivi diversi con le rispettive console.Si prevede infatti che PlayStation 5 rivoluzionerà la realtà ...

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? Prime immagini e dettagli : Potrebbe fare rima con Assassin's Creed Ragnarok la prossima incarnazione della saga rosso sangue targata Ubisoft. Saga iniziata nell'ormai lontano 2007 su PC e sulle console di vecchia generazione, proseguita poi con una pletora di capitoli diversi, tra principali e spin-off. E che, in tempi più recenti, ha saputo decisamente reinventarsi, introducendo ambientazioni completamente open world ed elementi tipici dei giochi di ruolo. Alcuni hanno ...

La PS5 e la nuova Xbox senza dischi : cosa succede nel mondo dei videogame : Due annunci nel giro di poche ore: uno atteso e uno a sorpresa, uno che comunica un'uscita imminente e l'altro invece riferito a un evento più lontano. È quanto avvenuto nel mondo dei videogame con le notizie che arrivano da due dei protagonisti del settore: Sony che ha ufficialmente comunicato alcuni dettagli tecnici della sua futura PlayStation 5 e Microsoft che porta ...

GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Scarlett e sarà ambientato a Liberty City e Vice City? : Superato l'hype e l'entusiasmo per Red Dead Redemption 2, inevitabilmente le attenzioni della rete ora sono rivolte verso GTA 6, il nuovo esponente della celebre serie di Rockstar.Come riporta Dexerto, nelle ultime ore sono apparse in rete nuove presunte informazioni sul gioco grazie a un post su Pastebin. Il commento in questione è stato scritto dallo stesso utente che aveva "azzeccato" le specifiche di PS5 confermate in seguito da Mark Cerny ...

PS5 e la nuova Xbox più potenti di Google Stadia? Nessun dubbio per gli sviluppatori esterni : È ancora relativamente presto per poter parlare di PS5, della nuova Xbox o di Google Stadia, con la battaglia per la prossima generazione videoludica che è ancora lungi dal cominciare. Certo, ci sarebbero obiezioni da fare in merito, visti i diversi leak che hanno interessato in particolar modo la futura console Sony e quella di debutto di Google, con la rete che ha cominciato a fermentare nell'attesa di indicazioni ufficiali da parte dei ...

"PS5 e la prossima Xbox saranno molto più potenti di Stadia" : La prossima generazione di console si avvicina sempre di più. Ma quando arriverà, cosa porterà con sé? Secondo Frederik Schreiber, vicepresidente di 3D Realms, il cui sparatutto in prima persona old school Wrath: Aeon of Ruin sarà pubblicato più tardi quest'anno, PS5 e la prossima Xbox hanno grandi cose in serbo per l'industria, visto che continueranno la tendenza a costruire hardware più vicini agli standard dei PC."Con ogni generazione di ...

Xbox lancia la sfida a PS5 - Microsoft pronta a superare Sony in potenza? : L'eterna battaglia tra Xbox e Playstation è ben lungi dall'essere conclusa. I due storici marchi videoludici sono pronti a rinnovare la sfida anche nella prossima generazione videoludica, con Sony che ha dato ufficialmente il via alle “ostilità” a distanza sciorinando nei giorni scorsi le prime caratteristiche della futura PS5. Un piccolo gioiello dalle prestazioni elevate il nuovo hardware del colosso nipponico, che promette di elevare ancora ...

Xbox Scarlett potrebbe essere più potente di PS5? : Sony che rivela a sorpresa diverse specifiche di PS5 ha inevitabilmente spinto i giocatori a sognare e discutere della prossima generazione di console arrivando anche a chiedersi cosa potremmo aspettarci dalla prossima Xbox. Xbox Scarlett riuscirà a cambiare il trend dell'attuale generazione? Ovviamente non ne abbiamo idea ma a quanto pare potrebbe quanto meno rivelarsi la console più potente sul mercato.Questa supposizione arriva da Ainsley ...