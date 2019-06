Procedura sul debito | i ministri Ue danno qualche giorno all’Italia

Pierre Moscovici sulla Procedura d'infrazione : "Nessuno dovrebbe dubitare che applicheremo le regole" : È atteso per domani, 13 giugno, l'incontro dei ministri dell'Economia che si vedranno in Lussemburgo per un Eurogruppo che tratterà, a sorpresa, il dossier su Roma, non da ordine del giorno. "Ci aspettiamo che domani l'Eurogruppo prenda nota della situazione. Ho parlato oggi con Mario Centeno che co

Moscovici sente Centeno : "Dall'Eurogruppo sostegno sulla Procedura di infrazione per l'Italia" : La posizione della Commissione europea che ha giudicato ‘giustificata’ una procedura nei confronti dell’Italia per violazione della regola del debito ”è stata ribadita ieri dal Comitato economico e finanziario”, “ho parlato con il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno e probabilmente i governi domani probabilmente daranno l’avallo alle valutazione della Commissione”. Lo dice il ...

Juncker : l’Italia rischia una Procedura per anni. Ok degli sherpa Ue al rapporto sul debito : Mentre Conte chiede ai due vicepremier carta bianca per trattare con l’Ue e scongiurare una procedura d’infrazione contro l’Italia, la partita con Bruxelles registra già questa settimana degli appuntamenti di rilievo che, se non risolutivi, forniranno l’occasione per entrare nel vivo della questione. A partire dalla decisione del Comitato economico e finanziario europeo di sostenere la linea di Bruxelles ... ...

Juncker : Italia sbaglia direzione - rischia Procedura per anni. Ok degli sherpa Ue al rapporto sul debito : Mentre Conte chiede ai due vicepremier carta bianca per trattare con l’Ue e scongiurare una procedura d’infrazione contro l’Italia, la partita con Bruxelles registra già questa settimana degli appuntamenti di rilievo che, se non risolutivi, forniranno l’occasione per entrare nel vivo della questione. A partire dalla decisione del Comitato economico e finanziario europeo di sostenere la linea di Bruxelles ... ...

Governo - vertice Conte - Salvini - Di Maio : i dossier caldi sul tavolo e la Procedura d’infrazione : Analizzando l'esito delle urne è Matteo Salvini a non immagina conseguenze dirette sulla vita dell'esecutivo. Tuttavia, per definire i prossimi passi nei dossier lasciati in sospeso - dalla flat tax alla Tav fino al salario minimo –, complice lo stallo da campagna elettorale, in serata è andato in scena il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio...

"Minibot - il governo non li tratterà Soluzione con l'Ue sulla Procedura" : Nuovo altolà del Tesoro ai minibot. Dopo averli bocciati ieri riferendo del “parere negativo del ministero dell’Economia”, Giovanni Tria stoppa ancora le velleità di Lega e M5S. “Non credo che ci sia una discussione interessante perché abbiamo Segui su affaritaliani.it

"Minibot - il governo non li tratterà" Soluzione con l'Ue sulla Procedura" : Nuovo altolà del Tesoro ai minibot. Dopo averli bocciati ieri riferendo del “parere negativo del ministero dell’Economia”, Giovanni Tria stoppa ancora le velleità di Lega e M5S. “Non credo che ci sia una discussione interessante perché abbiamo Segui su affaritaliani.it

Conti pubblici - Commissione Ue propone di chiudere Procedura per la Spagna dopo 10 anni. Sul Belgio il giudizio è sospeso : Per il Belgio il giudizio è sospeso, per Francia e Cipro non ci sono le condizioni per aprire una procedura, per la Spagna è stata proposta la chiusura. La Commissione europea nel collegio del 5 giugno ha adottato relazioni ex articolo 126.3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea “nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, in cui esamina la conformità di questi paesi con i criteri relativi al disavanzo e al debito ...

La Commissione Ue : “Violate le regole sul debito. La Procedura contro l’Italia è giustificata” : La Commissione europea ha deciso: la procedura per debito «è giustificata», ora la parola passa ai governi. Il collegio dei commissari ha dato il via libera questa mattina al rapporto in cui si sottolinea che «il criterio del debito non è rispettato». I fattori attenuanti indicati dal governo italiano non sono stati riconosciuti. Anzi, la deviazion...

Ue : Procedura giustificata - Italia ha violato regole sul debito : La Ue gela l'Italia: la procedura d'infrazione è giustificata, vista la violazione delle regole sul debito nel 2018, nel 2019 e, in previsione, anche nel 2020. Per Bruxelles il...

Commissione Ue all'Italia : "Violata norma sul debito - Procedura giustificata ma non partirà adesso - la parola passa a Roma" : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una procedura d'infrazione a carico dell'Italia. Ma non partirà subito. "Le porte sono aperte per Roma, ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

La Commissione europea bacchetta l'Italia : "Violate le regole sul debito - al via la Procedura d'infrazione" : In venti pagine la Commissione europea ha risposto all'Italia. "L'alto debito toglie lo spazio fiscale che serve a stabilizzare l'economia del Paese in caso di choc macroeconomici e rappresenta un carico intergenerazionale che andrà a pesare sugli standard di vita delle future generazioni". È questa

Commissione Ue all'Italia : "Violata norma sul debito - Procedura giustificata ma non partirà adesso - la parola passa a Roma" : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una procedura d'infrazione a carico dell'Italia. Ma non partirà subito. "Le porte sono aperte per Roma, ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

La Commissione Ue : “Violate le regole sul debito. La Procedura contro l’Italia è giustificata” : La Commissione europea ha deciso: la procedura per debito «è giustificata», ora la parola passa ai governi. Il collegio dei commissari ha dato il via libera questa mattina al rapporto in cui si sottolinea che «il criterio del debito non è rispettato». I fattori attenuanti indicati dal governo italiano non sono stati riconosciuti. Anzi, la deviazion...