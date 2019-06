Piacenza | denunciati quattro tifosi per lesioni | ferita una donna DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019)piacentini sono stati colpiti da Daspo dopo aver spinto a terra e ferito unaall’ingresso dello stadio Garilli dilo scorso 29 maggio. Per la sfida contro l’Imolese, valida per i playoff di Serie C, era stato allestito un maxi schermo. Alcunidel, nello specifico 4 supporters biancorossi, avevano tentato di entrare senza pagare. Durante i momenti di tensione che ne sono scaturiti, una 54enne dello staff è stata spinta a terra riportando una frattura. Le indagini svolte dalla Digos hanno permesso di risalire ai 4 autori dell’infame gesto: un 19enne e un 64enne hanno avuto un Daspo di 3 anni, per gli altri due di 43 e 46 anni (già colpiti in passato da un provvedimento analogo) il divieto disposto dalla questura è di 5 anni. Isono stati ancheperaggravate in concorso.L'articolo, ...