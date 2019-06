Phil Spencer guarda a Netflix come a un modello per far crescere la famiglia Xbox

Per Phil Spencer avrebbe senso un bundle composto da xCloud e Game Pass : Durante l'E3 2019, Microsoft ha svelato Project xCloud, piattaforma pensata per il gaming in streaming che dovrebbe essere disponibile il prossimo ottobre. Durante una recente intervista, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha dichiarato che il prezzo del servizio sarà svelato qualche tempo prima dal lancio e che un ipotetico bundle xCloud e Game Pass avrebbe parecchio senso.Ecco le sue parole, riportate da Windows Central:"Se pensate ad ...

Xbox Game Pass su Nintendo Switch? Phil Spencer non esclude la cosa : Qualche tempo fa si sono diffuse alcune voci riguardo l'arrivo di Xbox Game Pass su Nintendo Switch, come ben sapete la cosa non è poi mai stata ufficializzata, tuttavia questo non esclude che in futuro possa accadere una cosa del genere.Come riporta Nintendo Everything, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha dichiarato (durante una recente intervista) che per quanto apprezzi la console ibrida Nintendo, al momento la compagnia si sta ...

Lo stesso Phil Spencer non ha ancora idea del nome della prossima Xbox : In una speciale intervista avvenuta dopo la fine della conferenza E3 di Microsoft, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha affermato di non conoscere ancora il nome che avrà la prossima Xbox (Project Scarlett per intenderci).Come riporta Videogamer, Spencer ha solo confermato che Scarlett è il nome in codice utilizzato al momento per indicare la nuova console:"Mi chiedete quale sia il nome della prossima Xbox giusto? Onestamente non lo so ...

Il boss di Xbox Phil Spencer afferma che senza Sony l'E3 non è lo stesso : Come ormai sappiamo tutti, Sony, assieme ad altre società tra cui Activision, non hanno presenziato all'E3. Ed il boss di Xbox One, Phil Spencer ha svelato che senza Sony, l'evento che si tiene a Los Angeles non è più lo stesso.Come riporta Gamespot, Spencer ha parlato di come l'E3 sia importante per quanto riguarda l'industria videoludica dichiarando che la mancanza di Sony, Activision ed altre società avrebbero in qualche modo "rovinato" ...

Xbox Scarlett : Phil Spencer parla del supporto fisico su disco e delle future generazioni di console : Microsoft ha finalmente annunciato la sua console di prossima generazione, Project Scarlett, all'E3 2019. Sappiamo che arriverà nel periodo delle vacanze natalizie del 2020 con Halo Infinite come titolo di lancio, ma ci sono ancora molte domande senza risposta sulla console. Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha incontrato Ian Sherr del sito CNET, con il quale ha condiviso nuovi approfondimenti sulla piattaforma imminente.Iniziando, Spencer ha ...

Giochi esclusivi per Xbox Game Pass : l'idea commentata da Phil Spencer : Xbox Game Pass è sicuramente una delle grandi mosse di Phil Spencer e soci, un servizio in abbonamento che nonostante lo scetticismo iniziale si è dimostrato estremamente interessante e in grado di attirare milioni di giocatori grazie a un rapporto qualità/prezzo molto convincente.Il funzionamento attuale della proposta di Microsoft funziona pressoché alla perfezione ma le cose potrebbero cambiare in futuro? Ci sarà mai spazio per qualche titolo ...

Per Phil Spencer la retrocompatibilità di Xbox Scarlett è sinonimo di rispetto verso il cliente : Durante il livestream dedicato all'ultimo episodio di Inside Xbox, il capo della divisione Xbox di Microsoft Phil Spencer ha fatto una capatina sul palco, per parlare del futuro di Xbox e della console di prossima generazione conosciuta col nome in codice di Xbox Scarlett.Come riporta Twinfinite, di seguito potete trovare un piccolo recap con tutte le dichiarazioni più interessanti:Cosa ne pensate? Come vi è sembrata la conferenza Microsoft di ...

Phil Spencer delinea i piani per combattere la tossicità nei videogiochi : Il boss di Xbox, Phil Spencer, afferma di essere consapevole dei problemi che l'industria dei videogiochi affronta da una prospettiva culturale - problemi come tossicità, abusi, molestie e atteggiamenti di esclusione che possono mantenere i benefici del gioco dal diffondersi al di là della "popolazione" più hardcore e tradizionale.Così ora Spencer dice che Microsoft sta lanciando un'iniziativa a livello di settore per combattere questi problemi ...

Phil Spencer si è detto entusiasta della nuova collaborazione tra Sony e Microsoft : Ieri vi abbiamo parlato del nuovo accordo di collaborazione firmato da Microsoft e Sony, questa collaborazione mira a investire sulle tecnologie basate sul cloud al fine di fornire esperienze migliorate agli utenti.Si tratta senza dubbio di un annuncio epocale, che permetterà (almeno sulla carta) alle due aziende di beneficiare delle conoscenze di ognuna, portando importanti novità nel mondo dei videogiochi. Il boss di Xbox Phil Spencer è da ...