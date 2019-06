Persona 5 Royal si mostra su PS4 in un nuovo video gameplay

Persona 5 Royal si mostra all’E3 2019 con un nuovo Trailer : I Ladri Fantasma sono finalmente arrivati all’E3 e hanno portato con loro il primissimo Trailer con le voci inglesi di Persona 5 Royal! Con gli incredibili talenti del cast inglese originale di Persona 5, tra cui Xander Mobus, Max Mittelman, Cassandra Lee Morris, Erika Harlacher, Matt Mercer, Cherami Leigh, Erica Lindbeck, Xanthe Huynh e Robbie Daymond questo Trailer offre ai fan un’anteprima di alcune delle nuove ...

Persona 5 Royal - un video mostra Kichikoji - uno dei nuovi luoghi aggiunti al gioco : Un nuovo video di gameplay dedicato a Persona 5 Royal è stato pubblicato su YouTube e ci permette di dare uno sguardo ad una nuova location aggiunta, ovvero il quartiere di Kichikoji.Come riporta Wccftech, il video è stato tradotto in inglese e ci consente di osservare una delle zone che sono state inserite all'interno della versione potenziata di Persona 5, gioco uscito due anni fa in Occidente per PlayStation 3 e PlayStation 4.Oltre alle ...

Persona 5 The Royal : disponibili nuovi video gameplay su storia - terzo semestre e molto altro ancora : Atlus ha da poco pubblicato una serie di filmati relativi all'attesissimo Persona 5 The Royal, che mostrano importanti novità sulla trama e sul gameplay che saranno presenti nel titolo.Come riporta WCCFTECH, il titolo vede l'arrivo di una nuova studentessa chiamata Kasumi Yoshizawa. A quanto pare sembra che ragazza voglia entrare a far parte del gruppo dei Phantom Thieves per completare una missione al momento non troppo chiara. Inoltre è stato ...