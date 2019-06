Perisic | furto in casa | rubati 80mila euro di orologi Nessun segno di scasso | giallo

Ivan Perisic - furto in casa del giocatore dell’Inter : dal suo appartamento nel Bosco Verticale trafugati tre orologi : Brutta sorpresa per il centrocampista dell’Inter Ivan Perisic, al ritorno dalle qualificazioni agli Europei 2020 con la Croazia. Il campione e la moglie appena rientrati nella loro casa, al diciannovesimo piano della celebre e prestigiosa torre del Bosco Verticale a Milano, si sono accorti di un furto molto strano. Infatti dal primo cassetto della cassettiera mancavano tre orologi dal valore di 80mila euro. Precisamente due erano della ...

