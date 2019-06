Pensioni ultime notizie | domande Quota 100 | i settori con più uscite

Pensioni d’oro 2019 : ultime notizie sul taglio - soglia minima per capire quali sono - classifica in Italia : Oggi andremo a parlare insieme del recente cambiamento che è stato fatto in merito alle Pensioni d’oro: i tagli e la classifica Italiana. Tagli Pensioni d’oro 2019: le ultime notizie Come certamente molti di voi già sapranno, ci sono delle Pensioni che vengono chiamate comunemente Pensioni d’oro. Le Pensioni d’oro, come è facile da intuire già dal loro nome, sono quelle Pensioni molto elevate rispetto alla media solita della popolazione. Le ...

Pensioni ultime notizie : incentivi oltre i 62 anni in Francia - il confronto : Pensioni ultime notizie: incentivi oltre i 62 anni in Francia, il confronto Mantenere la possibilità di uscire a 62 anni, ma con un sistema di incentivi finalizzato a far lavorare più a lungo. Questo l’obiettivo del primo ministro francese, Edouard Philippe, nel suo discorso metà mandato. Ci sarà quindi una riforma delle Pensioni nel Paese transalpino, che però non toccherà la possibilità di uscire dal mondo del lavoro a 62 anni, pur ...

Pensioni ultime notizie : importo Irpef 2019 - ecco quant’è il lordo : Pensioni ultime notizie: importo Irpef 2019, ecco quant’è il lordo Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il calcolo che si deve fare per valutare la tassazione applicata sull’importo dell’assegno. Il reddito da pensione, infatti, alla pari del reddito da lavoro dipendente, subisce la medesima tassazione. Ciò significa che dall’importo lordo sono detratte le ritenute Irpef e le consuete addizionali regionali e comunali. Il ...

Pensioni ultime notizie : cattedre scoperte Quota 100 scuola - i numeri : Pensioni ultime notizie: cattedre scoperte Quota 100 scuola, i numeri Sul tema Pensioni ultime notizie riportano il possibile e ormai ravvicinato problema delle cattedre scoperte nel comparto scuola, viste le numerose uscite anticipate con Quota 100. Sono numeri importanti quelli rilasciati dal Corriere della Sera, che ha usufruito di dati Inps per scoprire a quanto ammontassero le cattedre (e i posti, più in generale) lasciate scoperte e ...

Pensioni ultime notizie : quattordicesima a luglio - quant’è l’aumento : Pensioni ultime notizie: quattordicesima a luglio, quant’è l’aumento Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’erogazione della quattordicesima mensilità prevista per il 1° luglio 2019, quattordicesima che sarà riservata ad alcuni pensionati che possiederanno determinati requisiti anagrafici e reddituali. Saranno in tutto 3,5 milioni i pensionati che riceveranno la mensilità supplementare nel mese di luglio, che sarà ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - esclusi i tagli. Ecco i punti a favore : Pensioni ultime notizie: Quota 100, esclusi i tagli. Ecco i punti a favore Dopo l’avviso Ue sul possibile avvio della procedura di infrazione, le misure avviate dal governo giallo-verde, Quota 100 e reddito di cittadinanza, sono a rischio taglio? I vertici governativi, dal premier Conte, ai vicepremier Di Maio e Salvini si sono affrettati a ribadire il concetto che le due misure non si toccheranno. A ripetere questo assunto ci ha pensato ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 Salvini “è inizio - obiettivo Quota 41” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 Salvini “è inizio, obiettivo Quota 41” Bruxelles non spaventa il governo e le misure attuate in quest’anno di legislatura non saranno toccate. Lo ribadiscono i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che hanno fatto sapere come Quota 100 resterà in piedi come previsto. Il leader della Lega ha inoltre ribadito che si punterà tutto su Quota 41, che è il vero obiettivo finale. Insomma, il rischio di ...

Pensioni ultime notizie : domande Quota 100 in diminuzione - dati di maggio : Pensioni ultime notizie: domande Quota 100 in diminuzione, dati di maggio Si placa la sete di Quota 100: rispetto al primo periodo, le domande presentate dai soggetti intenzionati a usufruire della nuova uscita anticipata rallentano in maniera considerevole. Si parla infatti di un totale di 142 mila domande presentate all’Inps al 3 giugno 2019, con solo 15 mila richieste avanzate nel mese di maggio, un numero piuttosto inferiore rispetto a ...

Pensioni ultime notizie : anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere : Pensioni ultime notizie: anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere Un emendamento al decreto crescita prevede una nuova uscita anticipata con scivolo fino a 84 mesi, ma non per tutti. Ci sarebbero infatti delle condizioni importanti da rispettare per poterne approfittare. Ciò avverrebbe solo nelle grandi aziende, ma a fronte di una riorganizzazione tecnologica e di un piano di assunzioni. La spesa necessaria ammonta a 30 e 40 ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Pd “irresponsabili in ritirata spagnola” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Pd “irresponsabili in ritirata spagnola” Sul fronte Pensioni ultime notizie volgono verso le tensioni all’interno del governo e le accuse provenienti dall’esterno, ovviamente dall’opposizione. Non è stato un fine settimana facilissimo quello affrontato dall’alleanza giallo-verde: l’Istat ha certificato le stime di crescita al ribasso, mentre la Banca d’Italia ha di fatto bocciato le conseguenze positive ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 scuola - rischio pensione a settembre : Pensioni ultime notizie: Quota 100 scuola, rischio pensione a settembre Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i pensionamenti con Quota 100 nel comparto scuola. A quanto riporta il Miur, infatti, allo stato attuale il 96% delle domande presentate entro il 12 dicembre 2018 risulta acquisito. Va a invece a rilento l’acquisizione delle domande presentate entro il 28 febbraio 2019, visto che queste ammontano solamente a 7.544, e quindi al ...

Pensioni ultime notizie : Salvini “no ritorno all’era Fornero” : Pensioni ultime notizie: Salvini “no ritorno all’era Fornero” La Lega stravince le elezioni europee in Italia con oltre il 34% delle preferenze. La Lega è il primo partito in Italia, rovesciando i rapporti di forza con il Movimento 5 Stelle, crollato a poco sopra il 17%. Poche ore dopo da Bruxelles arriva una novità: sta per arrivare una lettera dell’Unione europea sul debito italiano. Matteo Salvini, appresa la notizia, ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Inps “tasso di sostituzione positivo” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Inps “tasso di sostituzione positivo” Intervistato da Luca Telese su Panorama, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha parlato di diversi argomenti, tra cui Quota 100, decreto dignità e reddito di cittadinanza. Elementi importanti, per non dire chiave della legislatura in corso, con uno spunto ulteriore per comprendere cosa rende più fiero Tridico: lo stato sociale, il welfare. Con le ...