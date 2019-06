Pedullà gongola su Twitter | è il giorno di Sarri alla Juve | il 14 giugno

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Forse è arrivato il, il tanto attesodell’annuncio del nuovo allenatore dellantus. È passato quasi un mese da quando Agnelli e Allegri in conferenza stampa raccontarono della loro separazione e fino ad oggi si è detto tutto e il contrario di tutto sul possibile successore. Stamattina Alfredo, giornalista da sempre molto informato per tutto ciò che riguarda Maurizio, con un tweet sembra chiudere la questione Oggi 14(14?!) passerà qualche asino volante sui cieli di Credulon de’ Creduloni. Ancora per poco. “Sarà tre volte Natale e festa tutto il. Anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno” (cit.) #soloI — Alfredo(@AlfredoPedulla) 142019 Un messaggio ermetico ma che fa sicuramente riferimentodata che circolava da tempo, da quando arrivò la notizia che i tour ...

napolista : @AlfredoPedulla gongola su #Twitter: è il giorno di #Sarri alla #Juve, il #14giugno Forse è arrivato il #sarriday,… - Fabione974 : @EnricoTurcato Spiegalo a gente come #pedullà che è tutta sera che gongola e sfotte i colleghi perché pensa di averci preso -