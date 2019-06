Pedofilia | l’Alabama impone la castrazione chimica Ma è davvero un passo avanti?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Via libera allaanche in Alabama, dopo la Polonia e la Russia, dove viene effettuata contro i colpevoli di stupro sui minorenni. La governatrice repubblicana del, Kay Ivey, ha firmato una legge che prevede laa proprie spese, per i condannati per reati sessuali contro i minori di 13 anni. Il trattamento dovrà iniziare un mese prima della fine della condanna carceraria. Ma si trattadi un “verso la protezione dei bambini”, come afferma la governatrice? Parliamo intanto di recidiva. Usa, in Alabama i condannati per reati sessuali sui minori di 13 anni dovranno sottoporsi aNei sex offender agiscono delle fantasie sessuali perverse e non si limitano all’atto sessuale penetrativo, ma strutturano distorsioni cognitive per minimizzare o ...

